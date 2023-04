Die zweite Festivalausgabe zeigt eine Bandbreite an Filmen, von Coming-of-Age bis zu Geisterwelten in Hongkong. Die iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti erhält einen Preis

Die iranische Darstellerin Taraneh Alidoosti erhält den "Red Lotus Lifetime Achievement Award 2023" Foto: Reuters

Eine Entdeckungsreise in den Fernen Osten mitten in Wien – zumindest auf der Leinwand: Die zweite Ausgabe des Red Lotus Festivals feiert an vier Tagen "das populäre asiatische Kino als schillernde Massenkultur", wie Festivaldirektorin Katja Wiederspahn in der Presseunterlage zitiert wird. 13 Filme werden von 20. bis 23. April im Stadtkino im Künstlerhaus gezeigt. Eröffnet wird der Reigen mit "The Sales Girl", einem Streifen aus der Mongolei.

Diese vergnügliche Coming-of-Age-Geschichte von Janchivdorj Sengedorj dreht sich um Saruul, die als Vertretung in einem Sexshop arbeitet und sich in ihrem neuen Job und den Begegnungen mit der mondänen Sexshop-Besitzerin Katya zu einer "überraschend entschluss- und experimentierfreudigen Autorin ihrer eigenen Geschichte" entwickelt. Weiters zu sehen sind etwa "Joyland" von Saim Sadiq (Pakistan), der dafür 2022 in Cannes in der Sektion "Un Certain Regard" den Jurypreis einheimsen konnte, Lui Jians bei der heurigen Berlinale uraufgeführter Animationsfilm "Art College 1994" (China) oder "Leila's Brothers" des iranischen Filmemachers Saeed Roustaee.

Red Lotus Asian Film Festival

Aufführungsverbot im Iran

Die öffentliche Vorführung des Films wurde vom iranischen Kultusministerium verboten, die Darstellerin Taraneh Alidoosti Mitte Dezember im Zusammenhang mit den Protesten im Land für mehr als zwei Wochen inhaftiert. An die 1984 geborene Schauspielerin, die international durch ihre Rolle in "The Salesman" (2016) bekannt wurde, geht der "Red Lotus Lifetime Achievement Award 2023".

Wie im Vorjahr gibt es außerdem einen kleinen Hongkong-Schwerpunkt. Zum einen zeigt man den Blockbuster "A Guilty Conscience" von Jack Wai Lun Ng – ein Gerichtsdrama über den Kampf einer Mutter um Gerechtigkeit für ihr verstorbenes Kind -, zum anderen die Horrorkomödie von Wong Hoi, die in drei Episoden in die wilden Geisterwelten der Metropole entführt. Laut Festivalorganisation handelt es sich bei allen angesetzten Filmvorstellungen um Österreich-Premieren. (APA, 20.4.2023)