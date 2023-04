Ex-Neos-Chef Matthias Strolz, mittlerweile auch als Musiker tätig, will einen "kreativen Ausbruch" bis zum 21. April zum Abschluss bringen. Foto: APA / Hörmandinger

Anfang des Jahres hatte Matthias Strolz, einst langjähriger Chef der Neos, in einem Video aus dem indischen Goa bereits angekündigt, dass es 2023 zu einem "kreativen Ausbruch" kommen werde. Dieser dürfte kurz bevorstehen: Am Mittwoch kündigte er via Twitter an, dass er am 24. April zwei Songs veröffentlichen werde – oder wie Strolz schrieb: "Dopple single release."

Als "künstlerischer Partner" von Strolz ist Kurt Razelli mit im Boot: Der Künstler, der nur mit Maske auftritt, vermischte schon bisher prägnante Politiker-Sager mit knackigen Beats oder Disco-Sounds. Bereits vor fünf Jahren hatte er mit Strolz das Album "Lost in Space" aufgenommen. Im gleichnamigen Song "Lost in Space" lieferte Strolz den Sprechgesang im Rahmen einer Rede im Parlament. Ein Auszug aus den verwendeten Textzeilen: "Wenn ich mich dann hochbeame auf einen dieser Planeten und auf die Erde runterschau – Lost in Time, and Lost in Space – Ich steh am Abend gerne am Balkon und schau in den Himmel und denke mir: Wir sind ja wirklich nur ein Tropfen Zeit."

Diesmal, schreibt Strolz, seien die beiden "Together Back On Earth".

In Kürze soll es zudem mehr Informationen zum geplanten Album samt zugehöriger Tournee geben. In einem Video Anfang des Jahres kündigte Strolz an, die Tour in Österreich zu starten. "Vielleicht beenden wir sie auch dort. Schauen wir mal." Zuletzt trat Kurt Razelli auch mit dem österreichischen Sänger und Künstler Austrofred auf.

Ganz lässt Strolz das Thema Politik aber nicht los: In einem Talk auf der Onlineplattform Awakin widmet sich das Neos-Gründungsmitglied am kommenden Samstag dem Thema "Politics & Heart". (krud, 12.4.2023)