Die Fake-Briefe zur Wirtshausprämie sollen laut "Tagespresse" die Gastronomie davor warnen, was in Zukunft auf sie zukommt. Rechtliche Schritte der FPÖ sieht man gelassen

Auf den Briefen wurde als Absender die FPÖ Niederösterreich angegeben. Tatsächlich steckt aber die Tagespresse dahinter. Foto: Heribert Corn

St. Pölten – Es hat am Dienstag für viel Aufregung gesorgt: In Niederösterreichs Lokalen kursierten Briefe mit dem Absender FPÖ Niederösterreich, in denen Tipps gegeben wurden, wie Wirtinnen und Wirte in den Genuss der Wirtshausprämie kommen. Die Rede ist darin etwa von einer "Panierquote neu", die auch kontrolliert werde, und von einer Eindeutschung von Namen wie jenem des Cordon Bleus oder des Medium-Rare-Steaks ("mittelrohe Fleischschnitte"). Nur stammen die Briefe nicht von der FPÖ selbst, die Freiheitlichen wollen rechtlich gegen die Fake-Briefe vorgehen.

Nun bekannte sich die Satireplattform "Tagespresse" zu der Aktion. Sie sei schon länger geplant gewesen, und man wolle "selbst anpacken, um die FPÖ-Versprechen einzulösen. Wir setzen die Wirtshausprämie endlich um", heißt es von der "Tagespresse" in einem ersten Statement.

Die als Kritik an der Prämie gedachte Aktion solle die Gastronomie davor warnen, "was den Lokalen in Niederösterreich künftig bevorsteht". In die Irre wollte man aber niemanden führen, betont Fritz Jergitsch von der "Tagespresse" gegenüber dem STANDARD.

Hilfe von ChatGPT

Mithilfe des Chatbots "ChatGPT" wurden über 1.000 Adressen von Gastronomiebetrieben in Niederösterreich gesammelt, diese wurden schließlich auf 500 reduziert, erklärt die "Tagespresse" in ihrem Artikel. Schließlich wurden an diese 500 Lokale im ganzen Bundesland die Briefe von St. Pölten aus verschickt.

Dass die FPÖ rechtliche Schritte einleiten will mit dem Argument, dass Logo und Adresse der FPÖ missbräuchlich verwendet worden seien, sieht die Redaktion der "Tagespresse" gelassen. Man habe nichts in den Brief geschrieben, was die FPÖ nicht auch sagen würde, sagt Jergitsch.

Eine Entschuldigung der "Tagespresse" gibt es aber dann doch, jedoch an den eigenen Anwalt: "Wir möchten uns an dieser Stelle bei unserem Anwalt für die stressige Woche entschuldigen." (Max Stepan, 12.4.2023)