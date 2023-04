Lebensmittel und Mieten sind in den letzten Jahren massiv im Preis gestiegen, was die meisten von uns täglich zu spüren bekommen. Zur Ablenkung nutzen viele Unterhaltungselektronik und Streaming-Services oder auch den Blick ins Smartphone, das für uns zu einem Hub fast aller Lebensbereiche geworden ist. Aber wie haben sich Pandemie, Chipkrise und Inflation auf die Preise in diesem Segment in den letzten Jahren ausgewirkt? In verschiedenen Grafiken zeigen wir den Verlauf ausgewählter Kategorien. Sie dürfen mitraten, wo die Preise heute stehen.



Chipkrise

Eine kürzlich veröffentlichte Auswertung der Preisentwicklung auf der Online-Plattform Geizhals.at zeigte, dass Grafikkarten in den letzten zwölf Monaten um satte 50 Prozent im Preis gefallen sind. Dies ist leicht erklärt – waren sie doch in den Jahren davor aufgrund von Krypto-Minern und Chipkrise praktisch nicht zu bekommen. Nach dem Krypto-Winter und einer besseren Marktsättigung in Sachen Unterhaltungselektronik darf man die vor allem für Spiele-PCs wichtigen Innereien endlich wieder zu fairen Preisen am Markt ergattern.

Ganz anders sieht es in Sachen Streaming-Services aus. Nicht nur, dass während der Pandemie in Österreich drei neue Services gestartet sind – nein, die bestehenden wie Netflix und Disney+ sind zudem ein paar Euro teurer geworden. Das macht im Einzelnen nur wenig Unterschied – wer allerdings mehrere Services abonniert hat, der wird sich auch überlegen, von Jahresabos auf gelegentliche Monatsabos zu wechseln.

Für eine kurze Marktanalyse haben wir folgende Kategorien ausgewählt:

Strompreis in Cent pro kWh

Netflix-Abo Standardtarif

Spotify Familien-Abo

Videospielkonsole Playstation 3, 4 und 5

Schallzahnbürste Philips HX6851 Sonicare Protective Clean Zahnbürste

Grafikkarte Radeon RX 6700 XT

Festplatte Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB

Standard-iPhone mit 128 GB Speicher

Samsung Galaxy Ultra 256 GB

Tesla Model 3

Jetzt sind Sie dran

In den Grafiken sehen Sie ein bis zwei vorangegangene Preise mit der dazugehörigen zeitlichen Einordnung. Den heutigen Preis gilt es zu erraten. Achten Sie auf die unterschiedlichen Jahreszahlen. Je nach Kategorie haben wir hier aus unterschiedlichen Gründen nicht immer dieselben Abstände ausgewählt.

Playstation

Foto: Sony

Strom

Foto: imago stock&people

Netflix

Foto: DADO RUVIC

Spotify

Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Elektrische Zahnbürste

Foto: Philips

Grafikkarte

Foto: Sapphire

SSD

Foto: Samsung

iPhone

Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

Samsung Galaxy Ultra

Foto: Samsung

Tesla

Foto: CASEY HALL

(Alexander Amon, Sebastian Kienzl, 15.4.2023)