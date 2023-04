Findet sich mit 750.000 Euro auf der Förderliste: "Soko Donau". Foto: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Wien – Der Fernsehfonds Austria hat bei seinem ersten Fördertermin für das laufende Jahr knapp 10,2 Millionen Euro an 66 Film-, Serien- und Dokumentarprojekte ausgeschüttet. Über den neu eingerichteten "Exzellenzbonus" gingen davon 6,8 Millionen. Euro an sieben Serien und 13 Filme, 3,4 Millionen Euro wurden wiederum 46 Dokumentationen zugesprochen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR). So werden etwa für drei Folgen von "Die Toten vom Bodensee" 345.500 Euro ausgeschüttet, 486.494 Euro für "Die Fälle der Gerti B." Für "Österreichs Bergdörfer" gibt es 240.000 Euro, "Soko Donau" wird mit 750.000 Euro gefördert. Das ORF 3-Großprojekt "Via Austriae" erhält 375.000 Euro, "Europas vergessene Sklavinnen" 148.985 Euro.

Insbesondere die hohe Summe für Dokumentarprojekte – um gut eine Million Euro mehr als in den jeweiligen vergangenen Förderjahren in allen Einreichterminen zusammen – sei durch das Filmstandortgesetz 2023 möglich geworden, wurde betont. "Bereits nach den ersten drei Monaten dieses Jahres zeichnete sich der Erfolg des neuen Filmstandortgesetzes mit seinem Versprechen ungedeckelter Mittel bei FISA+ (Filmfördermodell, Anm.) und der Aussicht auf den Exzellenzbonus des Fernsehfonds Austria in einer starken, internationalen Resonanz ab", so RTR Medien-Geschäftsführer Wolfgang Struber. Das jährliche Gesamtbudget des Fernsehfonds Austria beträgt 13,5 Mio. Euro. (APA, red, 12.4.2023)