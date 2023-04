Geht doch. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Die Los Angeles Lakers haben ein fast schon verloren geglaubtes Duell mit den Minnesota Timberwolves noch gewonnen und stehen im Play-off der NBA. Nach zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit gewann der Rekordmeister am Dienstag das Play-in-Duell mit den Timberwolves 108:102 nach Verlängerung. Durch den Heimsieg geht es für die Lakers in der ersten Runde des Play-offs ab Sonntag gegen die Memphis Grizzlies.

Die Timberwolves haben in der Nacht auf Samstag aber noch eine weitere Chance auf ein Ticket für die entscheidende Saisonphase. Gegner im Play-in sind dann entweder New Orleans oder Oklahoma. Die Atlanta Hawks gewannen indes ihr Play-in-Match mit den Miami Heat 116:105. Sie treffen in der ersten Play-off-Runde auf die Boston Celtics.

Miami, vergangene Saison noch im Finale der Eastern Conference, kann in der Nacht auf Samstag ebenfalls noch über den Umweg Play-in weiterkommen. Dafür muss der Sieger der Partie zwischen den Toronto Raptors mit Jakob Pöltl und den Chicago Bulls bezwungen werden. (APA, 12.4.2023)