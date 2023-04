Schon eine kleine Geste kann romantisch sein. Eine Aufmerksamkeit, ein Blümchen beim Spaziergang, ein Liebesbrief oder auch ein gemeinsames Essen können den Romantikfaktor in die Höhe treiben. Oft braucht es gar nicht viel. Aber genau die richtige Dosis zu finden kann oft gehörig danebengehen – und man findet sich in einer peinlich-kitschigen Situation wieder, die kaum mehr zu retten ist.

"Oh, ein Liebesbrief meines Liebsten!" Welche romantischen Gesten schätzen Sie? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Sapunkele

Wer kennt nicht das Gefühl des Fremdschämens beim Filmabend, wenn Hollywood wieder einmal zu dick aufgetragen hat in Sachen Romantik? Würde man sich selbst in so einer filmischen Romantikszene wiederfinden, würde man schnellstmöglich das Weite suchen, da bei derartigen Szenen häufig zu viele Klischees und Stereotype bedient werden. Die Grenze zwischen Romantik und Kitsch ist eben schmal.

Hat man einen Partner oder eine Partnerin an der Seite, der oder die für romantische Gesten gar nichts übrighat, kann es aber auch etwas traurig sein, denn wer schätzt in einer Beziehung nicht hin und wieder eine kleine Aufmerksamkeit, die von Liebe zeugt? Und wenn eine mutmaßlich romantische Geste einmal etwas aufgesetzt oder unecht rüberkommt, hat man zumindest eine gute Geschichte im STANDARD-Forum zu erzählen.

Ihre Geschichte, bitte!

Welche romantische Geste wurde schon mal kitschig? Was ist für Sie romantisch? Wo beginnt der Kitsch? Welche romantischen Gesten schätzen Sie bei Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin? Wie romantisch sind Sie selbst – und wie zeigen Sie es? (wohl, 14.4.2023)