Der polnisch-schweizerische Pianist Krystian Zimerman. Foto: APA

In Ermangelung von Elektrizität und diversen damit betriebenen Gerätschaften mussten sich die Menschen früher größtenteils selbst entertainen. Zu diesem Zweck lernte man vor 150 Jahren vom aufstrebenden Bürgertum aufwärts gern oder ungern ein Instrument und schloss sich in weiterer Folge zu Musiziergemeinschaften zusammen. In diesen Bands gönnte man sich dann den besten Stoff, der in Sachen Emotionsintensivierung zu haben war. Zum Beispiel die Klavierquartette von Johannes Brahms.

Eine unglückliche Liebe

Für das Titelblatt seines c-Moll-Quartetts op. 60 bat der Komponist den Verleger um das Bild eines Kopfs mit einer Pistole davor: "Denken Sie sich dabei einen, der sich gerade totschießen will." Im Kopfsatz, spannend wie ein Krimi, schloss Brahms die Werther-Thematik mit seiner unglücklichen Liebe zu Clara Schumann kurz. Das düstere Werk, das vom Komponisten selbst 1875 im (heutigen) Brahms-Saal des Musikvereins uraufgeführt wurde, wählte Krystian Zimerman als Eröffnungsstück für seinen Kammermusikabend im Großen Saal. Der 66-jährige Pianist musizierte dabei zusammen mit Maria Nowak (Violine), Katarzyna Budnik (Viola) und Yuya Okamoto (Cello).

Und ein lebensbejahendes Finale

Die drei perfekt aufeinander abgestimmten Streicher sollten mit ihrem schlanken, straffen, sinnlichen Sound das glühende, bebende Herz dieser Unternehmung bilden. Es überraschte kaum, dass Zimerman mit seiner Vorliebe für dezente Eleganz dazu oft nur eine Hintergrundmusik beisteuerte, nah dran am plätschernden Salonmusikton. Fontänen der Leidenschaft schossen erstmals in der Durchführung des Kopfsatzes empor. Extrem die Verzweiflung, rasend der Puls im Scherzo; im Andante führte eine kurze Singleseligkeit des Cellos zu einem Zweigesang mit der Geige, der schlussendlich zu einer Ménage à trois der Streicher erweitert wurde. Auch das ausladende zweite Klavierquartett in A-Dur op. 26 wurde mit derselben Mischung aus Perfektion, Intensität und dosierter Leidenschaft interpretiert. Beglückter Jubel für das lebensbejahende Konzertfinale. (Stefan Ender, 12.4.2023)