Ob tatsächlich alles Glück der Erde auf dem Rücken dieser Tiere liegt, sei dahingestellt, eine 50-Jährige brachte der Reitsport jedenfalls vor die Strafrichterin. Foto: EPA / MAXIM SHIPENKOV

Wien – Angeklagte H. hat ein Problem: Sie findet das Landesgericht für Strafsachen Wien nicht, wie sie Richterin Danja Petschniker via Telefon verrät. Statt im Verhandlungssaal 311, wo eigentlich ihr Prozess um gewerbsmäßigen schweren Betrug und betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauch stattfinden sollte, befindet die 50-Jährige sich auf dem Friedrich-Schmidt-Platz hinter dem Rathaus und ist orientierungslos. Der Richterin gelingt es schließlich, der Österreicherin fernmündlich den richtigen Weg zu weisen, Schriftführerin Zuber avisiert die Angeklagte bei der Sicherheitskontrolle am Eingang, um die Verzögerung so gering wie möglich zu halten.

Schließlich klopft es an der Saaltüre, und die seit dem Jahr 2019 einschlägig Vorbestrafte betritt den Raum. Die Staatsanwältin wirft ihr vor, im Vorjahr zwei Unternehmen mehrmals geprellt zu haben, indem sie bei diesen Waren bestellte, aber nicht bezahlte. Unter anderem ist ein Pferdesporthaus betroffen, das Utensilien für die noble Freizeitbeschäftigung lieferte.

Großvater als Pferdespender

"Warum haben Sie das gemacht?", will Petschniker von H. wissen. "Das weiß ich gar nicht so genau", kann ihr die Geständige zunächst keine Antwort geben. "Haben Sie ein Pferd?", will die Richterin von der Arbeitslosen wissen. "Meine Tochter." Der Teenager war also die Nutznießerin des Delikts. "Sie wollte mithalten können im Reitstall. Das Pferd finanzieren nicht wir, sondern der Opa", erzählt die Angeklagte.

Ebendiese betont aber überraschenderweise, sie habe zu den Tatzeitpunkten über Geld verfügt. "Warum haben Sie das nicht verwendet?", wundert sich die Richterin. "Ich weiß nicht, wieso", weicht H. aus. Es handle sich um eine "familieninterne Geschichte", gibt sie noch bekannt, möchte aber nicht in Details gehen. Das große Los scheint die Geschiedene mit ihren Verwandten nicht gezogen zu haben: An ihrer Vorstrafe sei die Schwiegertochter schuld gewesen, behauptet sie.

Freiwillige Sperre bei Versandhäusern

Den Schaden in der Höhe von knapp 2.530 Euro werde sie mit einem demnächst fälligen Bausparvertrag begleichen, verspricht die Angeklagte noch. Und sie gelobt für die Zukunft Besserung: "Ich werde das sicher nie wieder machen." – "Warum soll ich Ihnen das glauben?", ist Petschniker misstrauisch. "Ich habe mich bei den beiden Firmen und weiteren Versandhäusern sperren lassen. Sowohl meinen Namen als auch die Adresse", will H. nicht mehr in Versuchung kommen können. Außerdem mache sie gerade eine Umschulung und habe bereits eine Vollzeitanstellung in Aussicht.

Bei einem Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren kommt die von Martin Benning verteidigte Frau glimpflich davon: Die Richterin verurteilt sie rechtskräftig zu acht Monaten bedingter Haft. Die "doch sehr milde Strafe" begründet Petschniker mit dem reumütigen Geständnis, der Bereitschaft zur Schadenswiedergutmachung und der günstigen Zukunftsprognose. Sollte H. in den kommenden drei Jahren aber neuerlich straffällig werden, werde es keine bedingte Strafe mehr geben, warnt sie die dankbare Verurteilte noch. (Michael Möseneder, 13.4.2023)