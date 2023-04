Steigende Zinsbelastung bei variablen Krediten bereitet derzeit vielen Sorgen. Foto: imago images/Westend61

Es war eine Nachricht, die bei zahlreichen Kreditnehmern mit variabler Verzinsung in Österreich Sorgenfalten verursachte. "Die monatliche Zinsbelastung der Haushalte hat sich innerhalb eines Jahres etwa verdoppelt", sagte Ende März Gottfried Haber, Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), in Bezug auf jene Kredite, bei denen sich die Höhe der Zinsen laufend verändert.

Ebendiese variablen Kredite sind in Österreich extrem verbreitet; fast die Hälfte des gesamten Kreditvolumens hierzulande ist variabel verzinst. Im europäischen Vergleich stelle Österreich einen Ausreißer nach oben dar, sagte Haber. "Das bedeutet, dass in Zeiten steigender Zinssätze diese variabel verzinsten Finanzierungen auch teurer werden und der durchschnittliche Bestandszinssatz entsprechend ansteigt."

Müssen sich Österreichs Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer also Sorgen machen? Droht wegen des hohen Anteils variabler Kredite gar eine Schuldenkrise im Land?

Es hängt von der Wirtschaftsleistung ab

Zunächst einmal: Auch wenn Habers Rede von der Verdopplung zunächst besorgniserregend klingt, besteht vorläufig kein Grund zur Panik. Eine Schuldenkrise in Form massenhafter Kreditausfälle droht derzeit nicht. Zumindest solange eine wichtige Voraussetzung gilt: Die Wirtschaft im Land muss weiterhin gut laufen und die Arbeitslosigkeit dementsprechend gering bleiben.

Fest steht, dass Kreditnehmer mit variablen Krediten seit Monaten deutlich kräftiger zur Kassa gebeten werden als bisher. Die Verzinsung bei einem variablen Kredit ist an einen Index geknüpft, der sich permanent ändert. Häufig wird der Drei-Monats-Euribor herangezogen: die Höhe jener Zinsen, die Banken verrechnen, wenn sie untereinander Geld verborgen. Weil die Zentralbanken weltweit gerade die Leitzinsen anheben, steigt auch dieser Euribor spürbar. Im vergangenen Sommer etwa lag er noch bei null Prozent – eine Bank konnte sich also zum Nulltarif Geld von einer Branchenkollegin leihen. Derzeit liegt der Drei-Monats-Euribor knapp über drei Prozent.

Zinsbelastung mehr als verdoppelt

Umgelegt auf Kredite bedeutet das: Angenommen, eine Kreditrate beträgt – ohne Zinszahlung – hundert Euro im Monat. Vor einigen Monaten zahlte der Kreditnehmer nur diese hundert Euro – inzwischen sind es circa 104 Euro. De facto dürften sich die Zinszahlungen nicht nur verdoppelt haben, wie Gottfried Haber von der OeNB meint, sondern zumindest verdreifacht: Laut dem Wohnbaukredit-Vergleichsportal Infina erhöhte sich die Zinsbelastung bei variablen Krediten durchschnittlich von rund 0,6 Prozent auf drei Prozent.

Warum droht derzeit trotzdem keine Schuldenkrise der Haushalte? Die Antwort: Die Gehälter steigen ebenfalls. Durch die Inflation kommt es zu höheren Lohnabschlüssen bei Kollektivvertragsverhandlungen. So einigte man sich beispielsweise bei Handelsangestellten im November auf eine Lohnerhöhung um 7,31 Prozent, bei Pflegekräften um 10,2 Prozent, bei Bundesbeamten wie Polizistinnen und Polizisten um mindestens 7,15 Prozent. Dazu kommen staatliche Hilfen à la Strompreisbremse. Heißt alles zusammen: Zwar fließt deutlich mehr Geld als bisher in die Bedienung variabler Kredite; allerdings landet umgekehrt auch mehr Geld auf den Gehaltskonten.

It's the economy, stupid!

Besteht also keineswegs Grund zur Sorge? Das auch wieder nicht. Damit die Lage weiterhin einigermaßen entspannt bleibt, müssen die Menschen auch ihre Jobs behalten. Erleiden sie nämlich aufgrund von Arbeitslosigkeit Einkommenseinbußen, würde es ihnen tatsächlich schwerfallen, ihrer höheren Kreditkosten abzudecken. Es braucht also eine Wirtschaft, die weiterhin gut läuft und viele Menschen mit Arbeitsplätzen versorgt – trotz Ukrainekriegs und weiterhin hoher Energiepreise.

Wie nun sieht die Wahrscheinlichkeit einer weiterhin guten Wirtschaftsentwicklung aus?Viele Expertinnen und Experten glauben, dass sie – bis dato relativ stabil –spürbar zurückgehen wird.

Schwere Zeiten erwartet

Noch läuft es gut. In Österreich etwa wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahr inflationsbereinigt um rund fünf Prozent – es war das höchste Wachstums seit Jahrzehnten, trotz aller Krisen. Die Weltwirtschaft, untrennbar mit jener in Österreich verbunden, entwickelte sich ebenfalls kräftig. Der Zuwachs betrug laut Internationalem Währungsfonds (IWF) 3,4 Prozent.



Nun liefert der IWF im Rahmen seiner aktuell laufenden Frühjahrstagung den schlechtesten wirtschaftlichen Fünfjahresausblick seit dem Jahr 1990: Weniger als drei Prozent BIP-Wachstum soll es 2023 global geben. Die heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS prognostizieren für heuer nur noch höchstens ein halbes Prozent Zuwachs – ein ordentlicher Absturz nach den fünf Prozent des Vorjahrs.

Die Handlungsmöglichkeiten

Was können Kreditnehmer mit variabler Verzinsung angesichts all dessen tun? Eine Möglichkeit wäre, auf eine fixe Verzinsung umzusatteln. In diesem Fall ist man zumindest auf der sicheren Seite: Wenn die EZB weiterhin die Zinsen anhebt und dies auf den Euribor durchschlägt, kommt es beim Kreditnehmer nicht mehr an.

Allerdings: Ob man beim Umsatteln wirklich finanziell besser aussteigt, ist äußerst fraglich. Die Zinsen sind auch bei (neu geschlossenen) Fixzinsverträgen schmerzhaft hoch; überdies verrechnen Banken einen Aufschlag, wenn sie Kredite von variabel auf fix umstellen. Ob es letztlich ein Gewinn- oder Verlustgeschäft ist, hängt stark davon ab, ob die EZB an ihrer Politik der Leitzinserhöhungen festhält. Endet sie bald, sollte man tendenziell beim variablen Kredit bleiben.

Tendenziell deutet derzeit zwar einiges darauf hin, dass ein Plateau erreicht ist und nur noch wenige weitere Zinserhöhungen folgen werden. Aber wie die Zinspolitik wirklich weitergehen wird, lässt sich nicht sagen.

Reinzahlen, wenn möglich

Ein brauchbares Exit-Szenario steht Kreditnehmern mit variabler Verzinsung also nicht zur Verfügung. Bleibt nur ein Tipp, der jedenfalls zu empfehlen ist, falls man die Möglichkeit dazu hat: in den Kredit hineinzuzahlen. "Mit einer Sondertilgung erspart man sich viel an Zinsen", sagt Bernd Lausecker, Finanzexperte beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). Wer etwas Geld auf der Seite hat, möge deshalb ein teilweises vorzeitiges Abzahlen erwägen. Dann ist man, neben der finanziellen Ersparnis, auch besser gewappnet, sollte sich – etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit – die eigene Einkommenssituation wirklich verschlechtern. (Joseph Gepp, 14.4.2023)