Zugreisen werden gerne mit Romantik und Glamour in Verbindung gebracht. Man denkt dabei natürlich nicht an überfüllte Pendlerzüge, sondern an Reisen im legendären Orientexpress. In diese Luxuskategorie fällt auch der Royal Scotsman von Belmond, der durch das schottische Hochland fährt und sich zwischen Hügeln, Schlössern und über Brücken schlängelt.

Der Royal Scotsman ist in den schottischen Highlands unterwegs. Foto: Belmond/Giles Christopher

Nun verspricht die Reise noch um eine Spur entspannter und luxuriöser werden. Denn Belmond hat sich mit Parfums Christian Dior S. A. zusammengetan, um den Dior Spa Royal Scotsman zu kreieren: einen Wagon, der ganz der Wellness gewidmet ist. Das neue Spa wurde "als luxuriöser Kokon der Ruhe auf Schienen" konzipiert, wie es bei CN Traveller heißt.

Luxuriös ausgestattet: eine Doppelkabine im Royal Scotsman. Foto: Belmond/Matt Hind

An Bord wird es ein maßgeschneidertes Wellnessprogramm geben, das drei maßgeschneiderte Behandlungen umfasst, die von den Expertinnen und Experten von Dior entwickelt wurden. Es soll eine "D-Travel-Körpermassage" geben, um Stress und Spannungen auf Reisen abzubauen. Bei der "D-Elements-Ganzkörperbehandlung" sollen von der schottischen Landschaft inspirierte Produkte verwendet werden, darunter heiße Halbedelsteine und ein "Bain Dior"-Körperspray, der an den Nebel Schottlands erinnern soll.

Unterschiedliche Behandlungen werden im Spa-Wagon des Dior Spa Royal Scotsman angeboten. Foto: Belmond/Adam Parker

Die "D-Highlands-Behandlung" wiederum sei eine Gesichtsbehandlung mit verjüngendem Effekt, verspricht man. Auch sie soll dazu dienen, sich unterwegs zu erholen und zu regenerieren. Die beiden Behandlungsräume wurden dafür komplett mit bordeauxfarbenem Toile-de-Jouy-Gewebe überzogen. Die Gäste würden in der eleganten Einrichtung träumen oder sich entspannen können, während sie die mit Heidekraut bedeckte Landschaft und die üppig grünen Hügel an sich vorbeiziehen ließen, heißt es. (red, 13.4.2023)