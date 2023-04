Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen sank von 6,0 Prozent im Februar auf 5,0 Prozent. Foto: AP/Eduardo Munoz Alvarez

Washington – Die Inflation in den USA hat im März deutlich nachgelassen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen sank von 6,0 Prozent im Februar auf 5,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Befragte Experten hatten 5,2 Prozent erwartet.

Die US-Notenbank Federal Reserve kann das Abebben der Inflationswelle nach einer Serie von Zinserhöhungen als Etappensieg feiern. Doch macht ihr die hartnäckig hohe Kerninflation zu schaffen, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Diese stieg im März von 5,5 Prozent im Februar auf 5,6 Prozent.

Diese Entwicklung gilt als Alarmzeichen, da der Preisauftrieb somit offenbar schon weite Bereiche der Wirtschaft erfasst hat und sich zu verfestigen droht. Die US-Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell müssen nun entscheiden, ob sie die Zinsen Anfang Mai weiter erhöhen oder aus Rücksicht auf die Konjunktur und mögliche Rezessionsrisiken eine Pause einlegen. Die Zentralbank hat die Zinsen binnen Jahresfrist von annähernd null auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzufangen und den heißgelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. (APA, Reuters, 12.4.2023)