Andreas Babler war Dienstagabend zu Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Foto: screenshot, orf-tvthek

Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: Wie Andreas Babler die SPÖ wieder zur 40-Prozent-Partei machen will – Der derzeitige Traiskirchener Bürgermeister erklärte in der "ZiB 2" bei Armin Wolf unter anderem, dass er auf Mobilisierung von "Jetzt-FPÖ-Wählern und Nichtwählerinnen" setzt

Mediaprint

Unsere Fehler: Richtiger Hase, falscher Justizminister – Vom gelungenen zum misslungenen Fehlermanagement ist es nicht weit. Gesprächsbedarf hätte es im Fall der Illustration einer Aufdeckerstory zur Inseratenaffäre gegeben

In eigener Sache: Datenschutzbehörde bestätigt, dass Pur-Abo des STANDARD rechtmäßig ist – Einzelne Änderungen am "Pay or okay"-Modell sollen jedoch vorgenommen werden, heißt es in der Entscheidung der Behörde

Leute, Leute: Helene Fischer fliegt wieder – Was die Leute-Spalten so beschäftigt: Kim Kardashians Horror, Millie Bobby Browns Verlobung und Freddy Quinns Heiratspläne zum Beispiel

Panierquote Neu: Satireplattform "Tagespresse" steckt hinter falschen FPÖ-Briefen zu Wirtshausprämie – Die Fake-Briefe zur Wirtshausprämie sollen laut "Tagespresse" die Gastronomie davor warnen, was in Zukunft auf sie zukommt. Rechtliche Schritte der FPÖ sieht man gelassen

Roman-Adaption: Sky-Serie "The Tattooist of Auschwitz" mit Harvey Keitel – Jonah Hauer-King und Anna Próchniak übernehmen die Hauptrollen von Lale Sokolov und Gita Furman – Keitel spielt Lale in seinen späteren Jahren – Ausstrahlung für 2024 geplant

Avenger: Jeremy Renner meldet sich nach schwerem Schneepflug-Unfall mit Reality-Show für Disney+ zurück – 52-Jähriger erschien zur Premiere seiner neuen Show "Rennervations"

TV-Tagebuch: Die Liebe als Stand-up-Comedy: "Ziemlich beste Stiefmutter" auf NDR – Hier werden ernste Themen lustig und tiefsinnig verhandelt. Es geht um Mutterschaft, Feminismus und darum, Bedürfnisse, Wünsche und Ängste zu artikulieren – Ab Mittwoch auf NDR

Kommentar der anderen: Wieso spart die Regierung bei der Medienkontrolle? Das Budget des Presserats wird nur minimal erhöht – trotz Inflation und trotz des Wunsches, die Zuständigkeit auszubauen. Das ist ein fatales Signal – Von Alexander Warzilek

Switchlist: Wiedersehen in St. Petersburg, Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann?, Irak, unsichtbare Schönheit, Das süße Gold Amazoniens, Weltjournal: Klimakrise – Die Lügen der Öl-Konzerne, Mit Schirm, Charme und Melone: Das Verhör – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.