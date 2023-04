Kontra

Alexander Amon

Ich war nie der größte Fan von Kriegssimulationen, aber natürlich habe ich auch zahlreiche Stunden mit Strategiespielen wie "Command & Conquer" oder auch Shootern wie "Battlefield" verbracht. Bei realen oder sehr aktuellen Schauplätzen muss auch ich ordentlich schlucken – mehr, als wenn beispielsweise Zerg und Protoss auf fernen Planeten aufeinandertreffen oder der Master Chief violetten Aliens ein paar Leuchtkugeln verpasst.

Wenn ein Spiel "Death from Above" heißt und nur aufgrund seiner miesen Optik von realen Bildern aus den derzeitigen Nachrichten unterscheidbar ist, sage ich auch als Gamer: Lasst das bitte.

Auch Formulierungen im Text der Kickstarter-Kampagne finde ich unpassend bis befremdlich. "Our game takes place during a serious and tragic real-life event, but we hope that our game is able to bring some fun and relief to players when they try it." Spaß und Entspannung, indem ich einen gerade stattfindenden Krieg simuliere?

Ich will jetzt gar nicht klingen wie die Verfechter der Killerspiel-Bewegung, aber mir ist das Zeitfenster zwischen realen Geschehnissen und virtuellem Spiegel für eine bessere Einordnung wichtig. Klar, es gab Spiele zum Vietnamkrieg, dem Irakkrieg und rund 100 Versoftungen des Zweiten Weltkriegs, aber das in der Regel nach einer gewissen Zeit und einer Möglichkeit der historischen Einordnung.

Der Krieg in Europa bestimmt seit über einem Jahr Teile unseres Lebens – bei der Weltwirtschaft angefangen bis zur Flüchtlingsthematik. Noch immer prasseln täglich Bilder auf uns ein – von zerbombten Häusern und verzweifelten Menschen. Das ist für mich kein Schauplatz, in das ein Spiel wie "Death from Above" passt. Hätten sich der Schöpfer und sein Team mehr an eine Idee gewagt, wie das vielfach ausgezeichnete "This War of Mine", hätte ich mir diese Zeilen wohl gespart.

Ich sage nicht, dass man überhaupt nie Spiele zu aktuellen Tragödien machen soll. Ein wenig Fingerspitzengefühl setze ich allerdings voraus.