Harvey Keitel spielt den älteren Lale Sokolov in "The Tattooist of Auschwitz". Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Sky produziert gemeinsam mit Peacock die Dramaserie "The Tattooist of Auschwitz". Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman der neuseeländischen Autorin Heather Morris. Regie führt Tali Shalom-Ezer (My Days of Mercy", "Princess").

Jonah Hauer-King ("Little Women", "World on Fire") und Anna Próchniak ("Baptiste", "Warsaw 44") übernehmen die Hauptrollen von Lale Sokolov und Gita Furman. Harvey Keitel spielt Sokolov in seinen späteren Jahren, gab Sky am Mittwoch bekannt.

Melanie Lynskey ("The Last of Us", "Yellowjackets") wird in der Serie als Romanautorin Heather Morris zu sehen sein, Jonas Nay ("Deutschland 83", "86", "89") übernimmt die Rolle des Stefan Baretzki.

Worum geht es in Buch und Serie? "The Tattooist of Auschwitz" erzählt die wahre Geschichte von Lale Sokolov, einem jüdischen Häftling, der während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau Identifikationsnummern auf die Arme von Mitgefangenen tätowiert und sich in Häftling Gita verliebt. "So beginnt eine lebensbejahende, mutige, unvergessliche und menschliche Geschichte, die durch die Erinnerungen und Erfahrungen eines Mannes in Auschwitz-Birkenau erzählt wird; eine Geschichte über das Beste an Menschlichkeit unter den allerschlimmsten Umständen", beschreibt Sky den Inhalt. Zu sehen ist die Serie 2024 in Großbritannien, Irland, Italien, Deutschland und Österreich auf Sky. (red, 12.4.2023)