Bukarest In der rumänischen Hauptstadt Bukarest grassiert die Angst vor Erdbeben

Bukarest gilt als am stärksten erdbebengefährdete Hauptstadt in der EU. Die rumänische Metropole liegt in der Nähe der Vrancea-Erdbebenzone, in der Erschütterungen von bis zu 8,1 auf der Richterskala entstehen können