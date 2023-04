Hotelbars haben sich in Österreich als Anlaufstelle für Locals noch nicht wirklich durchgesetzt, zu groß ist die Hemmschwelle für viele, dort einfach nur einen Drink zu nehmen. Im Luxushotel kommt noch das Gefühl dazu, sich richtig schick machen zu müssen, um hier nicht à la "Pretty Woman" schief angeschaut zu werden.

Ähnlich fühlt man sich im prunkvollen Eingangsbereich des Grand Hotel Wien am Ring. Concierges zeigen einem den Weg, eine Doppelstiege hinauf ins Hochparterre muss man zur Bar schreiten. Der feine Teppichboden, die schnörkeligen Polsterstühle, gefühlt aus Kaiserzeiten, die Stille einer Hotellobby: Wenn man in die Kavalierbar geht, kann man sich durchaus eingeschüchtert fühlen.

Jung, hip, prunkvoll



Seit Corona stand die ehemalige Zigarrenlounge des Hotels leer, nun hat sie Gastronom und Spirituosenproduzent Nicolas Kröger übernommen. Am Freitag eröffnet die Kavalierbar Wagemut neu. Der 32-jährige gebürtige Deutsche führt die Bar selbstständig und unabhängig vom Hotel. Eine junge Truppe im gediegenen Ambiente, es ist eine konträre Kombi.



Kröger schöpft den Rum aus seiner mobilen Fassbar. Foto: Alexander Müller alexandermueller.at

Es ist nicht Krögers erste Bar: In Berlin betrieb er vor Corona eine Jazzbar und die Bar Wagemut, deren Namen er nach Wien mitübersiedelt hat. Kröger selbst ist ein Tausendsassa, ist gelernter Butler, Sommelier, Spirituosenhersteller, hat im Ritz in London, auf den Malediven und als Knigge-Trainer gearbeitet. "Die Spießigkeit in Person", wie er sagt. Aber genau diese habe ihn immer gestört, und diese will er auch in seiner Bar nicht aufkommen lassen. "Machen wir uns nichts vor, das will doch kaum einer mehr, das stirbt aus", sagt Kröger, während er in einem braunen Dreiteiler und Krawatte im Prunk-Interieur eines fancy Hotels sitzt.

Für alle und für Nerds



Eine Bar "ohne Stock im Arsch", wie er sie betreiben will, brauche ein gutes Team. Dafür hat er sich Gregor Eiserle aus der Bar "Neuen Hoheit" im Hotel Rosewood Vienna geholt. Dienstag bis Samstag hat man von 17 bis 24 Uhr geöffnet, reservieren kann man in der kleinen Bar nur bis 19 Uhr.

Gemixt werden die Cocktails vor allem mit Spirituosenspezialitäten, "die man nicht so einfach beim Spar kaufen kann". Das heißt einzigartiger Rum aus dem Fass, jahrzehntealter Portwein oder Armagnac. Für die Alkohol-Nerds, wie Kröger sagt, "aber wenn du nur einen Gin Tonic trinken willst, dann bist du herzlich willkommen". Diesen serviert er um zwölf Euro, speziellere Drinks, wie eine Abwandlung des Manhatten mit Rum, Birnendessertwein und Sherry, gibt es um 16 Euro. Zugänglich soll die Preisgestaltung sein, man will ja auch die Jungen anlocken und niemanden abschrecken.

Nach drei Jahren wieder geöffnet: die Kavalierbar. Foto: Alexander Müller alexandermueller.at

750-Euro-Drink



Der 32-Jährige tischt aber auch Extremes auf: 750 Euro kostet sein teuerster Cocktail. Serviert wird der Deluxe-Drink in eigens angefertigten Lobmeyr-Gläsern. Dieser wird aus 33 Jahre altem Macallan-Whiskey und 80 Jahre altem Portwein gemixt. Die Flaschen kosten mehrere tausend Euro, so komme auch der Preis zustande. "Ich steh' auf so einen Scheiß", sagt Kröger. Cocktails um mehrere hundert Euro klingen abgehoben, sagt er, aber wenn man's erklärt, würden das die Leute verstehen. Für den Preis muss der Drink aber auch schmecken. "Damit hast du den geschmacklichen Höhepunkt erreicht, danach geht’s nur mehr bergab", sagt Kröger, und spricht dabei von seinen Cocktails und nicht über die pompöse Einrichtung der Bar. (Kevin Recher, 14.4.2023)