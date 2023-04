Wenn alles nach Plan läuft, wird die europäische Mission Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) am Donnerstagmittag um 14.15 Uhr zu ihrer langen Reise aufbrechen. Die mehr als sechs Tonnen schwere Sonde soll von einer Ariane-5-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ins Weltall geschossen werden und dann acht Jahre lang ihr Ziel anfliegen: das Jupitersystem. Bis sie dort ankommt, stehen mehrere Flüge an Erde, Mond und Venus vorbei auf dem Programm – um Schwung zu holen und auf den richtigen Kurs zu gelangen.

Livestream zum Raketenstart ab 13.45 Uhr (Lift-off um 14.15 Uhr). European Space Agency, ESA

Faszinierende Monde

Der Jupiter mit seinen bisher 92 nachgewiesenen Monden ist wissenschaftlich in vieler Hinsicht interessant. Im Fokus der Mission Juice stehen insbesondere drei eisige Monde des Gasriesen: Kallisto, Europa und Ganymed. Sie erinnern fast mehr an Planeten als an Monde – und faszinieren die Wissenschaft seit langem. Unter kilometerdicken Eispanzer verbergen sich riesige Ozeane aus flüssigem Wasser, wie Messdaten nahelegen. Wenn dort die Chemie stimmt, ausreichend Energie vorhanden ist und stabile Verhältnisse herrschen, könnte es in diesen Mondmeeren theoretisch lebensfreundliche Bedingungen geben.

Für 2031 werden die ersten Daten aus dem Jupitersystem von Juice erwartet. Illustration: ESA / AOES

"Wir müssen unbedingt verstehen, wie diese Monde ticken und ob unsere physikalischen Modelle richtig sind", sagt Nicolas Altobelli, Leiter der Juice-Mission bei der europäischen Weltraumorganisation Esa. "Die Hoffnung ist, Bedingungen für erdähnliches Leben zu finden, aber auch sonst mehr über diese faszinierenden Objekte und ihre Wechselwirkung mit dem Jupiter zu erfahren."

Suche nach lebensfreundlichen Bedingungen

Zu diesem Zweck ist Juice mit zehn wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet, an mehreren davon ist auch das Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz beteiligt. Dort wird es auch eine Veranstaltung zum Start der Mission geben.

Juice selbst kann zwar kein Leben aufspüren, aber lebensfreundliche Bedingungen identifizieren und Landeplätze für künftige Missionen auskundschaften. Die Juice-Forschung sollen auch eine zweite Mission ergänzen: Für Herbst 2024 ist der Start der Nasa-Sonde Europa Clipper geplant, die sich ganz auf den für Leben vielversprechendsten Jupitermond Europa konzentrieren soll.

Zusammenstellung: die Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Callisto (von oben). Illustration: Esa/ATG medialab

Ganymed im Fokus

Bei Juice steht Ganymed im Vordergrund, der größte Mond im Sonnensystem (5.262 km Durchmesser) und der einzige bekannte Trabant, der ein eigenes Magnetfeld erzeugt. Er besitzt einen Kern aus Eisen, eine sehr dünne Atmosphäre und wahrscheinlich ebenfalls einen flüssigen Ozean, der sogar mehr Wasser als alle Meere der Erde enthalten könnte.

Mitte 2031 soll Juice beim Jupiter ankommen und gut vier Jahre lang den Gasplaneten und seine innersten Trabanten erforschen. Auf ihrem Weg muss die Sonde Temperaturschwankungen zwischen plus 250 Grad Celsius (beim Vorbeiflug an der sonnennahen Venus) und minus 230 Grad (in der Umgebung des Jupiters) aushalten. Auch das extreme Magnetfeld des Gasriesen ist eine Herausforderung für wissenschaftliche Messungen.

Abschied von Ariane 5

Der Start der Jupitersonde wird übrigens auch der letzte Flug einer Ariane-5-Rakete sein, die Nachfolgerin Ariane 6 soll im Herbst zum ersten Mal ins All fliegen. Um auf die richtige Bahn zu gelangen, muss Juice auf die Sekunde exakt aufbrechen. Sollte das aufgrund der Wetterlage oder anderer Faktoren heute nicht sicher möglich sein, gibt es bis Ende April täglich eine Gelegenheit, die Sonde ins All zu schießen. (David Rennert, 13.4.2023)