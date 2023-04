Trotz des gespannten Verhältnisses zu seiner Familie reist Harry zur Krönung seines Vaters Charles III. an. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

London – Der britische Prinz Harry wird am 6. Mai nun trotz Differenzen doch an der Krönung von Großbritanniens König Charles III. teilnehmen. Seine Frau Meghan bleibt mit den Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien. Die Nachricht, auf die Royal-Fans schon gewartet hatten, wurde am Mittwoch vom Buckingham-Palast verkündet. (red, 12.4.2023)