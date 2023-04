Deutsche Außenministerin fordert Führung in Peking zu Deeskalation auf

Berlin/Peking – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock fordert im Hinblick auf die aktuell brisanter werdenden Spannungen zwischen Taiwan und China eine bedachte Politik. Zwar wolle sich Europa nicht von China entkoppeln, die Risiken einseitiger Abhängigkeiten müssten jedenfalls abgebaut werden, teilte die Grünen-Politikerin am Mittwochabend unmittelbar vor ihrem Abflug nach Peking mit. "Dies gilt gerade mit Blick auf das Horrorszenario einer militärischen Eskalation in der Taiwanstraße, durch die täglich 50 Prozent des Welthandels fließen."

Sie werde bei ihrem Besuch "die gemeinsame europäische Überzeugung" unterstreichen, dass eine einseitige Veränderung des Status quo in der Taiwanstraße und eine militärische Eskalation inakzeptabel wären.

Annalena Baerbock will in China Probleme ansprechen. Foto: AFP/Tribouillard

Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und schließt auch den Einsatz militärischer Mittel nicht aus. Baerbocks Bemerkung ist auch eine Anspielung auf eine umstrittene Äußerung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die teilweise so interpretiert wurde, als ob die EU bei einem Angriff Chinas auf Taiwan neutral bleiben könnte.

Menschenrechte und Klimaproblematik

Baerbock kündigte an, in China auch über Menschenrechte und Klimaschutz reden zu wollen. China ist der größte CO2-Emittent der Welt, gleichzeitig aber auch Marktführer bei erneuerbaren Energien. Das Land sei für die EU gleichzeitig Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. "In welche Richtung die Nadel künftig ausschlagen wird, liegt auch daran, welchen Weg China wählt", betonte sie.

Sie wolle sich bei ihrem Besuch ein Bild davon machen, welchen Kurs die teils neue Führung in den Rängen unterhalb von Präsident Xi Jinping in Peking einschlage – "auch mit Blick auf das Spannungsfeld zwischen politischer Kontrolle und wirtschaftlicher Offenheit".

China habe als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat eine besondere Verantwortung. "Welche Rolle China mit seinem Einfluss auf Russland übernimmt, wird für ganz Europa und unsere Beziehung zu China Folgen haben", erklärte sie mit Hinweis auf den russischen Angriff auf die Ukraine.

Wie der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Mittwoch in Peking mitteilte, wird Baerbock während ihres Besuches unter anderem mit ihrem neuen chinesischen Amtskollegen Qin Gang die sechste Runde des strategischen Dialogs zwischen beiden Ländern abhalten. Es solle außer über die bilateralen Beziehungen und das Verhältnis mit der Europäischen Union auch um internationale und regionale Krisenherde gehen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte nach Ansicht Pekings der Krieg in der Ukraine stehen.

Weiter nach Südkorea und Japan

Nach China besucht Baerbock noch Südkorea und dann Japan. Dort findet dann auch ein G7-Außenministertreffen statt.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte unterdessen seine eigene China-Reise wegen einer Covid-Erkrankung ab. Dies habe keine Auswirkung auf die Reise von Baerbock, betonte das Auswärtige Amt in Berlin.

Vergangene Woche hatten Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Peking schon versucht, auf Staats- und Parteichef Xi Jinping einzuwirken, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um zu einer Beendigung des Krieges zu kommen. (red 13.4.2023)