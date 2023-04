Nachwuchs von artengeschützten Chamäleons aus Tansania, die 2021 am Flughafen Wien einem Schmuggler abgenommen wurden. Sie wurden damals in den Tiergarten Schönbrunn gebracht. Foto: APA / Daniel Zupanc

Umwelt und Kriminalität, das sind Schlagworte, die hierzulande zuletzt immer dann gefallen sind, wenn es um Proteste im Namen des Klimas ging. So stehen seit einiger Zeit strafrechtliche Konsequenzen für die Verkehrsblockaden der Gruppe Letzte Generation im Raum. Gegen eines ihrer Mitglieder, die deutsche Aktivistin Anja Windl, wird derzeit sogar ein behördliches Aufenthaltsverbot geprüft. Am Mittwoch ging es dagegen um Umweltkriminalität im eigentlichen Sinn: Zur Bekämpfung ebendieser kündigte die türkis-grüne Regierung beim Pressefoyer nach dem Ministerrat die Einrichtung einer nationalen Taskforce an.

Die heimische Tier- und Pflanzenwelt zähle "zu den schönsten und beeindruckendsten dieser Welt", befand Justizministerin Alma Zadić von den Grünen. "Und die gilt es zu schützen."

Zu wenige Beweise

Umweltkriminalität meint die Verschmutzung von Boden, Luft und Wasser ebenso wie den Schwarzhandel mit bedrohten Wildtieren, das Ablagern von gefährlichen Abfällen in der Natur, illegale Fischerei und das widerrechtliche Abholzen der Wälder. Umweltkriminalität ist nach Angaben der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol) und der Vereinten Nationen weltweit inzwischen die viertgrößte Kriminalitätsform.

Hierzulande steige die Zahl der Umweltverbrechen wie in der gesamten Europäischen Union, sagte Zadić. 2021 gab es ihr zufolge 1500 Anzeigen nach dem Umweltstrafrecht, aber nur zehn Verurteilungen. Die geringe Zahl liege oftmals daran, dass zu wenige Beweise gesammelt würden. Deshalb gelte es nun, die verschiedenen Behörden und ihre jeweilige Expertise zu vernetzen.

Der die Justizministerin flankierende Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teilte mit, dass die Regierung deshalb unter Federführung seines Ministeriums einen Aktionsplan unterzeichnet habe, der genau diese Vernetzung anstrebe. Im Kampf gegen Umweltkriminalität hätten sich neben dem Innen- auch das Landwirtschafts-, das Justiz-, das Finanz-, das Sozial- und das Umweltministerium sowie Behörden und NGOs auf Bundes- und Landesebene zusammengeschlossen.

Ausbildung stärken

Sie alle sollen, so Karner, "gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um diese Form der Kriminalität noch wirksamer bekämpfen zu können". Das konkrete Hauptziel lautet, dass die Zahl der Verurteilungen, die in diesem Bereich sehr niedrig ist, steigen soll. Erreicht werden soll das, indem einerseits durch bessere Vernetzung aller relevanten Stellen Doppelgleisigkeiten vermieden werden. Andererseits gelte es, "die Sensibilisierung der Menschen für diese besondere Form der Kriminalität zu stärken", wie es Karner formulierte.

Derzeit stehen dem Bundeskriminalamt und seinen Ablegern in den Ländern 30 Spezialisten und Spezialistinnen für den Bereich Umwelt zur Verfügung, hinzu kommen rund 500 eigens ausgebildete Umweltbeamte in den Bezirken.

Geplant seien nicht zusätzliche Stellen, sagte Karner auf Nachfrage, sondern zusätzliche Ausbildung für das bestehende Personal. Bei der Aus- und Fortbildung aller Polizistinnen und Polizisten soll demnach ein stärkerer Fokus auf Umweltkriminalität gelegt werden.

Bessere Tatortarbeit

Diesbezügliche Themenschwerpunkte sollen künftig sowohl in der Grundausbildung als auch in Fortbildungen gesetzt werden. Zudem seien Sensibilisierungsmaßnahmen auf Ebene der Führungskräfte geplant. So soll insgesamt "ein größerer Pool an Ermittlern geschaffen werden" und bisher getrennte Ermittlungsbereiche vernetzt werden. Angestrebt werde auch eine "Professionalisierung der Tatortermittlungen bei Umweltdelikten". Dafür sollen Schwerpunktdienststellen mit besonderem Fokus auf Tatortarbeit und Spurensicherung geschaffen werden, um im gesamten Land gute Spurensicherung zu ermöglichen. Karner schweben "spezielle bezirksübergreifende Tatortgruppen vom Bodensee bis zum Neusiedler See vor".

Norbert Totschnig (ÖVP), Minister für Land- und Forstwirtschaft, sagte die "tatkräftige" Mitarbeit des Bundesamts für Wald zu, um "Wissen und Erfahrungen übergreifend auszutauschen".

Im vergangenen Dezember haben sich die EU-Justizminister auf eine Verschärfung des Umweltstrafrechts geeinigt. Die Verstöße in diesem Bereich haben beträchtliche Auswirkungen auf die Umwelt, die Tierwelt, den Menschen und seine Gesundheit. Der jährliche materielle Schaden, der durch Arten-, Natur- und Ressourcenverlust und Umweltzerstörung verursacht wird, beläuft sich laut Schätzungen auf bis zu 240 Milliarden Euro. Umweltverbrechen haben sich zu einem überaus profitablen Aktivitätsfeld des organisierten Verbrechens entwickelt. (Anna Giulia Fink, 12.4.2023)