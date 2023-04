Die Größenunterschiede zwischen verschiedenen Hunden können gewaltig sein, wie dieses Foto beweist. Foto: Getty Images/Brand X Pictures

Kleiner als eine durchschnittliche Fernbedingung, kleiner als ein Eis am Stiel und damit gerade mal so groß wie ein Ein-Dollar-Schein: Mit einer Größe von 9,14 Zentimetern und einer Länge von 12,7 Zentimetern ist Pearl, der Chihuahua, seit kurzem offiziell der kleinste Hund der Welt. Das teilte kürzlich die Guinness-World-Records-Organisation mit.

Die kleine Hündin Pearl wurde am 1. September 2020 geboren und gilt nun laut Guinness World Records als "shortest dog living". Der Rekord kommt aber nicht von ungefähr: Die ehemalige Rekordhalterin, ebenfalls ein Chihuahua namens "Miracle" Milly, war eine identische Mutter von Pearls Schwester. Sie war 9,65 Zentimeter groß. 2020 ist Milly verstorben, der Rekordtitel bleibt aber in der Familie

Bei ihrer Geburt wog Pearl übrigens genauso wie ihre Vorgängerin Milly mit 28 Gramm weniger als ein Pfund. Heute bringt es die kleine Pearl auf stattliche 553 Gramm, nicht zuletzt aufgrund ihrer Vorliebe für Huhn, Lachs und anderes "qualitativ hochwertiges Essen", wie Hundehalterin Vanesa Semler dem britischen "Guardian" verriet.

Pearl, die Diva

Offiziell ermessen wurden Pearls Maße jüngst in demselben Krankenhaus, in dem sie auch das Licht der Welt erblickt hat, nämlich im Crystal Creek Animal Hospital in Orlando.

Schon vor der Bekanntgabe des neuen Rekords, nämlich im Februar, trat Pearl laut Guinness World Records in der italienischen TV-Sendung "Lo Show Dei Record" auf. Sie sei "ein bisschen eine Diva", sagte Eigentümerin Semler damals. Und obwohl Pearl schon zwei Jahre alt ist, sei sie im Herzen immer noch ein Kind.

Mit ihrem Rekord ist aber Pearl nicht der kleinste Hund aller Zeiten. Dieser Rekord ist einem Mini Yorkshire Terrier vorbehalten, dessen Halter Arthur Marples ein ehemaliger Mitarbeiter der Wochenzeitung "Our Dogs" war. Der Hund war nur 7,11 Zentimeter groß und 9,5 Zentimeter lang, somit so groß wie eine menschliche Faust. Er verstarb 1945, kurz vor seinem zweiten Geburtstag, wie Guinness World Records auf seiner Website schreibt. (lew, 12.4.2023)