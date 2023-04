Fettes Brot auf ihrem Kutter "Yasmin" im Wiener Gasometer. "Emanuela" und "Bettina" kommen später nach. Foto: APA/ Florian Wieser

Mit Roger Whittaker, dem alten, mit britischem Akzent ins Geldbörserl von Oma und Opa vorrückenden Wunschkonzertflüsterer und König der für den deutschen Schlager als Seniorenheim dienenden Erbschleichersendungen im Regionalradio, teilen sich Fettes Brot nicht nur James Last. Beide haben in der mittlerweile auch schon wieder länger zurückliegenden Vergangenheit mit dem norddeutschen Easy-Listening- und Big-Band-König gearbeitet. Beiden hat die fluffig-leichte und leicht schmelzkäsige Kunst von James Last nicht geschadet.

Und Fettes Brot haben heute live im Wiener Gasometer neben der Vorliebe für gut merkbare Melodien und mitsingbare Texte vom Fahrstuhlmusik-Opa sogar einen Bläsersatz ausgeborgt, der die Richtung "Land unter" in den Saal rollenden Bässe und Beats von der Band und vom Band ein wenig mit den weiter oben auf die Kopfgegend zielenden Trompeten von Jericho konterkariert.

Für Fettes Brot gilt nach dem Ende dieser Tour mit knapp 50 – und nach über 30 Jahren im Geschäft – im Zuge eines goldenen Handschlags, den sie sich selbst geben, auch ein alter Hit von Roger Whittaker: "Abschied ist ein scharfes Schwert".

Das Hamburger Hip-Hop-Trio regierte gemeinsam mit den schwäbischen Kollegen Die Fantastischen Vier von den 1990er-Jahren herauf den deutschen Hip-Hop. Der begann irgendwann, auf eine solide Ausbildung im Unterhaltungsfach zu pfeifen. Er beschäftigt sich heute millionenschwer lieber mit der Feier des Gangstertums in den Straßenschluchten von Ghettos wie Offenbach oder Villingen-Schwenningen. Für immer sozial alerte, auf ein gemeinschaftliches Erlebnis bauende und auf Heiterkeit als Lebenseinstellung setzende Zirkusmenschen wie Fettes Brot ist im gegenwärtigen deutschen Egoshooter-Hip-Hop die Zeit gekommen, sich auf das Altenteil zurückzuziehen.

Fettes Brot verabschieden sich beim ersten von zwei ausverkauften Konzerten im Rahmen ihrer Abschiedstournee "Fettes Brot ... is History" im Gasometer gleich einmal mit einem Hit, den das textsichere und vollständig animierte Publikum freudig mitgestaltet: "Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jein!"

Das Mitsingen der Leute, die etwas mehr in der Saalmitte im Gasometer stehen und für ihr Eintrittsgeld sogar zur Bühne sehen können, ohne dass ein Getränkestand oder eine Seitenwand den Blick verstellen, ist sehr löblich. So bekommt gut ein Drittel des Publikums seitlich bei den Notausgängen auch mit, dass Fettes Brot bestens gelaunt und energetisch Lieder wie Hamburg Calling, Der beste Rapper Deutschlands ist offensichtlich ich (sic!), Ich liebe mich, Nordisch by Nature oder Für immer immer anstimmen.

Noch einmal zum Mitschreiben: Die vor 22 Jahren für Konzerte von der Stadt Wien gebaute Konzerthalle im Gasometer ist für Konzerte völlig ungeeignet. Guten Morgen, Herr Architekt!

Der Stimmung im Saal tut das keinen Abbruch. Gegen Schluss – und nachdem selbstverständlich die gute alte Emanuela gekommen ist und den Buben den Kopf gewaschen hat, wird es mit Das letzte Lied auf der Party und Brot weint nicht ein wenig sentimental. Mit Bettina, bitte zieh dir etwas an und Schwule Mädchen wird die Stimmung zum Abschied aber wieder hochgefahren. Das Leben geht weiter. Oder wie es im Letzten Lied heißt: "Kein Ende ist in Sicht."

Von draußen sieht der Gasometer übrigens genauso hässlich aus, wie er innen klingt. Gott sei dank ist es hierzulande um elf Uhr in der Nacht meistens dunkel. (Christian Schachinger, 13.4.2023)