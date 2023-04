Am Schauplatz: Vermisst, Ehrliche Leute, Lukas Resetarits – Die besten Momente, Dutschke – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Aufstand der Klimaschützer – Stresstest für die Gesellschaft Mit immer spektakuläreren Protestformen wollen Aktivistinnen und Aktivisten auf den drohenden Klimanotstand aufmerksam machen. Seit Monaten sorgen in Spanien und Deutschland Mitglieder der Umweltbewegungen Futuro Vegetal und Letzte Generation für Schlagzeilen. Was treibt die jungen Menschen an? Und wie weit gehen sie? Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Scheiß auf Arbeit? Lieber arbeitslos als Billigjob Mit Mindestsicherung und Zuverdienst kommen manche auf mehr Geld als andere in Niedriglohnjobs. Sinkt dadurch die Motivation, arbeiten zu gehen? Sind die Löhne in manchen Branchen zu niedrig?

Bis 21.20, Puls 4

20.15 DRAMA

Eleanor & Colette (D/B 2017, Bille August) Das auf einer wahren Begebenheit beruhende Drama erzählt die Geschichte zweier Frauen, die sich in den 80er-Jahren in den USA ge gen die Zwangsbehandlung von Patienten mit Medikamenten einsetzen und nebenbei zu Freundinnen werden. Helena Bonham Carter glänzt als paranoide, schizophrene Eleanor Riese, und Hilary Swank brilliert als ihre Anwältin Colette Hughes. Bis 22.30, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Vermisst Jedes Jahr werden in Österreich rund 10.000 Menschen als vermisst gemeldet. Die meisten tauchen innerhalb weniger Tage wieder auf, nur rund zehn Fälle pro Jahr bleiben ungelöst. Eine Spurensuche. Bis 22.00, ORF 2

21.40 SERIE

Ehrliche Leute (1–3/6) Ein Wagen kommt von der Straße ab und geht in Flammen auf. Der beliebte Polizist Tom (Lucas Meister) verliert seine Frau Linda (Bérangère McNeese) bei einem Autounfall. Nur sein Kollege Philippe (Michaël Abiteboul) findet Ungereimtheiten und beginnt, an Toms Unschuld zu zweifeln. Französisch-belgische Produktion von Matthieu Donck, der mit The Break bereits eine preisgekrönte Serie schuf. Bis 0.10, Arte

Foto: Hélicotronc/Unité/RTBF/Proximus/ARTE France

21.55 KABARETT

Lukas Resetarits – Die besten Momente Lukas Resetarits, Doyen des österreichischen Kabaretts, steht seit 40 Jahren auf der Bühne. Der ORF würdigt sein Schaffen und bringt Highlights aus seinen 29 Programmen.

Bis 23.00, ORF 3

22.55 DOKUMENTATION

Dutschke (1+2/2) Rudi Dutschke war das Gesicht der 68er-Generation. Durch das Attentat am 11. April 1968, an dessen Spätfolgen er Jahre später starb, wurde er zum Mythos. Die zweiteilige Dokumentation aus dem Jahr 2018 zeichnet sein Leben und Wirken nach und fragt, was aus den Utopien von damals wurde. Bis 0.25, 3sat

Der deutsche Aktivist Rudi Dutschke war bis zu seiner Ermordung das Sprachrohr und Gesicht der 68er-Generation – um 22.55 Uhr auf 3sat. Foto: imago images/ZUMA/Keystone

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl: Florian Klenk (Journalist), Paul Pizzera (Kabarettist), Christian Reiter (Gerichtsmediziner) und Brigitte Karner (Schauspielerin). Bis 0.05, ORF 2