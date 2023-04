Es scheint stimmungsmäßig Richtung Andreas Babler zu gehen. Natürlich war das nur der Mittwoch. Keine voreiligen Schlüsse! Wenn Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil loslegen, wer weiß?

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Da waren es nur noch drei!? Welch überraschendes Ergebnis der Kandidatensammlung zur SPÖ-Vorsitzwahl! Doch obwohl dies einen Hauch von Klarheit in die Chaostage der Partei bringt, ist die Gesamtstimmung für uns interessierte Outsider unklar. Immerhin: Eine TV-Beobachtungsrunde war ein Stück weit hilfreich. In "Wien heute" (ORF) grübelt man per Analytikerbefragung, was es für die Wiener SPÖ bedeuten würde, wenn Pamela Rendi-Wagner nicht siegt. Die Bürgermeisterpartei wollte Christian Kern nicht und bekam ihn.

Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler hat Mittwochabend sein Programm für die SPÖ-Mitgliederbefragung präsentiert. Auf 28 Seiten bietet er eine breite Themen-Palette von 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich über Kinder-Grundsicherung bis zu leichterem Zugang zur Staatsbürgerschaft APA/bes

Sie wollte Rendi-Wagner nicht, fand sich aber mit ihr ab. Wenn es Rendi-Wagner nun nicht wird, wäre es die dritte Niederlage für Wiens Rote, findet Analytiker Thomas Hofer. Blöde Sache, und es schaut nicht gut aus, signalisiert das TV-Stimmungsbild. Auf Puls 24 wirken etwa Kabarettist Florian Scheuba und Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig in "Wild umstritten" ernüchtert. Scheuba meint, Rendi-Wagner habe die schlechtesten Karten, da ihr Verbleib ein "Alles beim Alten" symbolisieren würde. Glawischnig wiederum hält das Fernbleiben so vieler SPÖler während der Rede von Wolodymyr Selenskyj im Parlament für ein Totalversagen der SPÖ-Leiterin. Ja, es scheint stimmungsmäßig Richtung Andreas Babler zu gehen.

Auch bei Milborn. Da deklariert sich Paul Stich, Chef der Sozialistischen Jugend, für den Bürgermeister von Traiskirchen. Es wäre Zeit, dass jene, die "buckeln und hackeln", endlich jene Anerkennung bekämen, die sie verdienen. Mit Babler wäre die Partei wieder die Kraft, die für Veränderungen steht, sagt Stich. Natürlich war das nur der Mittwoch. Keine voreiligen Schlüsse! Wenn Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil loslegen, wer weiß? (Ljubiša Tošić, 13.4.2023)