[Ukraine-Livebericht] Verantwortlicher für Pentagon-Leaks arbeitete laut Medienbericht auf einer Militärbasis

[Öffis] Zugverkehr im gesamten Osten Österreichs laut ÖBB unterbrochen

[Bildung] AHS-Lehrer und Bildungsaktivist: "Es braucht kein Gymnasium in der Unterstufe"

[Konzert] Fettes Brot feierten im Wiener Gasometer einen mitreißenden Abschied

[Etat] "Friedensnobelpreis für Trump", FDP stärken: Chats zeigen, wie Springer-Boss Döpfner über "Bild" Politik macht

[Web] Android 14 Beta: Ein erster Blick auf die nächste Generation des Smartphone-Systems

[Sport] Als Günther Neukirchner mit dem Klapprad in die Champions League fuhr

[Wetter] Der Himmel bleibt wolkenverhangen und es regnet oder schneit immer wieder, am meisten und zeitweise kräftig regnet es im Süden. Von Westen her sinkt die Schneefallgrenze auf 700 bis 1100m ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen und teils am Alpenostrand auch lebhaft, aus West bis Nord. Frühtemperaturen 2 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist 5 bis 11 Grad, in Osttirol mitunter auch nur 3 Grad.

[Zum Tag] Heute ist der Namenstag von Martin.