Das investigative Moment in der Sache übernahm in diesem Fall eine "Bachelor"-Teilnehmerin von 2020 namens Diana Kaloev, die per Tiktok-Video ihre Theorie über die künftig televisionär Begehrte offenbarte. Na servus, das zog Kreise.

Ihre Theorie, damit Sie nicht 1,10 durchsehen müssen, die aber die Herleitung der Theorie sehr ausführlich behandelt, unter anderem dass auch sie angefragt wurde: Jennifer Saro, 25, Influencerin und alleinerziehende Mutter. Eine solche, sagt Kaloev, suche RTL.

Auf Anfrage bei RTL heißt es nur: "Noch sind wir nicht soweit." Wir müssen also noch länger, schlaflos Nägel kauend auf eine ganz offizielle Bachelorette warten.