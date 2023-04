Wer nicht eigenhändig unterschreiben kann, ist mit einem Notar auf der sicheren Seite. Foto: IMAGO/Sascha Steinach

Im Gesetz steht zwar "Handzeichen", ganz so wörtlich muss man es in besonderen Situationen aber nicht nehmen. Ein gelähmter Mann unterzeichnete sein Testament, indem er den Kugelschreiber mit seinem Mund führte. Die Schwester des Verstorbenen, der mit dem Schriftstück das gesetzliche Erbrecht entzogen wurde, beschwerte sich darüber bei Gericht. Aus Sicht des Landesgerichts St. Pölten ist das Testament aber gültig. Der Oberste Gerichtshof hat diese Entscheidung nun bestätigt (OGH 21.3.2023, 2 Ob 35/23w).

Der Mann, der das Testament im Jahr 2019 von einem Notar aufsetzen ließ, war zu diesem Zeitpunkt zwar noch ansprechbar, konnte Fragen aber nur durch Nicken oder Augenkontakt beantworten. Der Notar kam deshalb in sein Krankenzimmer und las ihm den Entwurf des Testaments vor. Der Mann machte daraufhin mit seinem Mund ein schriftliches Zeichen, das von Zeugen bestätigt wurde. Nachdem er verstorben war, behauptete die übergangene Schwester, dass das Testament ungültig sei, und stellte den Antrag, als Erbin eingesetzt zu werden.

Körperteil unerheblich

Schon das zuständige Bezirksgericht und das Landesgericht St. Pölten erteilten dem Ansinnen eine Absage. Der Schriftzug des Mannes sei als Unterschrift anzusehen. Diese könne auch geleistet werden, indem das "Schreibgerät mit dem Mund oder auch mit den Zehen gehalten wird, zumal Zweifel an der Identität des Erblassers nicht bestehen".

Auch die Richterinnen und Richter am OGH folgten nun dieser Auffassung. Wenn ein Testament – wie im aktuellen Fall – gemeinsam mit einem Notar aufgesetzt wird, ist nicht unbedingt eine eigenhändige Unterschrift des Verstorbenen notwendig. Vielmehr kann auch ein "Handzeichen" reichen, wenn die Person nicht schreiben kann. Es kommt laut OGH dabei nicht darauf an, dass tatsächlich "mit der Hand agiert" wird, sondern nur darauf, dass der letzte Wille so weit bestätigt wird, dass er in dem Testament Niederschlag finden. Dafür sei es "unerheblich, mit welchem Körperteil der Erblasser das Schreibgerät führt".

Bei Testamenten, die ohne Notar errichtet werden, gelten allerdings andere gesetzliche Bestimmungen. Wer nicht eigenhändig unterschreiben kann, ist mit einem Notar also auf der sicheren Seite. (japf, 13.4.2023)