Der Mann, der von seinen Freunden "OG" genannt wird und der womöglich eines der größten Datenlecks der US-Geschichte verursacht hat, dürfte alles andere als ein Whistleblower, der mit seinen Enthüllungen die Welt verbessern will, sein. Laut der "Washington Post" hat "OG", dessen Spitzname von "Original Gangster" kommt, was meist echte Auskenner beschreibt, die von Anfang an bei einer Sache dabei waren, auf einer Militärbasis gearbeitet. Dort soll er die ebenso geheimen wie brisanten Unterlagen, die nun etwa die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion in Bedrängnis bringen könnten, erst abgeschrieben und später fotografiert haben – danach hat er sie der Zeitung zufolge auf der Streamingplattform Discord gepostet.

Wer ist dieser OG?

Die "Washington Post" beschreibt ihn als "jungen, charismatischen Waffenliebhaber, der streng geheime Dokumente mit einer Gruppe weit verstreuter Bekannter teilte, die in der Isolation der Pandemie nach Gesellschaft suchten" – und er soll sich in seinen Zwanzigern befinden. Mindestens einer der Informanten der "Washington Post" soll minderjährig sein, "OG" dürfte ihm zufolge so etwas wie eine Leitfigur gewesen sein, zu der die anderen wie zu einem Helden aus einem Actionfilm aufblickten.

Mehr als einmal soll "OG" Ereignisse vorhergesagt haben, weshalb er seinen Freunden im Chat suggerieren konnte, er habe Einblick in streng geheime Dokumente. So wie seine Mitchatter soll auch "OG", der als "stark, fit und bewaffnet" beschrieben wird, eine Vorliebe für Waffen haben und ihren Glauben an ihren Gott selbstbewusst vertreten. Ein Whistleblower so wie etwa Chelsea Manning oder Edward Snowden, die Missstände oder Vergehen der US-Regierung aufdeckten und damit die Welt ein Stück weit besser machen wollten, sei "OG" aber nicht, sagen seine Freunde.

Die geleakten Dokumente machen weltweit Schlagzeilen. Gegenüber den mehr als 700.000 ab 2010 von Wikileaks veröffentlichten Papieren sind sie zwar mengenmäßig gering, ihre Relevanz scheint aber durchschlagend zu sein. Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Ein Agent sei er ebenfalls nicht gewesen, weder für die Ukraine noch für Russland. Der eigenen Regierung gegenüber, jener von US-Präsident Joe Biden also, habe "OG" hingegen "düstere Ansichten" geäußert. Der "Washington Post" liegt zudem ein Video vor, in dem – mutmaßlich – "OG" auf einem Schießstand eine Waffe abfeuert und dabei rassistische und antisemitische Flüche von sich gibt. Die von der Zeitung befragten Mitglieder sagten, sie wüssten den richtigen Namen von "OG" und auch, wo er lebe, wollten dies aber nicht verraten. Die Chat-Community sei für einige wie eine "Familie" – und "OG" wie eine Vaterfigur gewesen.

Welche neuen Erkenntnisse gibt es?

Gerüchte über einen Machtkampf im Kreml um die Kriegsführung in der Ukraine gibt es schon seit Monaten. Die jüngst durch das Leak veröffentlichten Geheimdokumente deuten darauf hin, dass dieser weit erbitterter geführt werden könnte als bisher angenommen. Die "New York Times" (NYT) berichtet am Donnerstag unter Berufung auf die Dokumente, dass der Inlandsgeheimdienst FSB das Militär beschuldigt, das Ausmaß der Opfer auf russischer Seite zu verschleiern – sie also kleinredet. Die Armeeführung schrecke davor zurück, schlechte Nachrichten in der Befehlskette nach oben zu übermitteln, schlussfolgert die NYT. Auch dies war im Westen schon seit Beginn des Krieges so angenommen worden.

Russlands Präsident Wladimir Putin (li.) und sein Generalstabschef Waleri Gerassimow. Foto: Mikhail Kireyev / Sputnik / AFP

Als das Datenleck vergangene Woche erstmals ruchbar wurde, galt noch als wahrscheinlich, dass Russland einige der Dokumente gefälscht haben könnte. Dort waren die Zahlen der russischen Toten kleiner, jene der Ukraine aber weit größer als bisher bekannt angegeben.

Dass es zwischen dem Chef der Söldnerbande Wagner, Jewgeni Prigoschin, und Verteidigungsminister Sergej Schoigu Streit gibt, ist ebenfalls schon seit längerem bekannt. Prigoschin schießt oftmals quer, etwa auf seinem Telegram-Kanal. Den neuen Dokumenten zufolge soll Präsident Wladimir Putin persönlich versucht haben, den Streit zwischen beiden zu schlichten. Das Treffen soll am 22. Februar stattgefunden haben, heißt es in einem der Dokumente.

Was hat es mit den Gerüchten um Putin auf sich?

Das Magazin "Vice" hingegen befeuert ein weiteres Gerücht, das sich ebenso hartnäckig hält wie jenes vom Machtkampf: Putin sei krebskrank und erhalte Chemotherapie. In den Dokumenten sei konkret vom 5. März die Rede, an denen der Präsident behandelt werden sollte.

Generalstabschef Waleri Gerassimow und Nikolai Patruschew, der mächtige Sekretär des russischen Sicherheitsrats, hätten an diesem Tag das Ruder übernehmen und die Kriegsplanung an sich reißen wollen, heißt es. Für Markus Reisner, Analyst in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, hätte dies lediglich eine Kurskorrektur bedeutet: Zwar hätten Gerassimow und Patruschew, die beide als Hardliner gelten, offenbar geplant, Putin zu sabotieren. Den Angriffskrieg als Ganzes beendet hätten sie aber nicht, eher im Gegenteil. "Es hätte das Ende der Offensive bedeutet, man hätte weiter auf die Abnützung der Ukrainer gesetzt, sie anrennen lassen", sagt Reisner.

Das Pentagon in der Nähe von Washington sieht sich einem neuen, potenziell gefährlichen Leak ausgesetzt. Foto: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

Kommt da noch mehr?

Vergangene Woche waren es 53 Seiten, die online veröffentlicht wurden, nun sind es 27 weitere – wie viele Seiten geheimer Dokumente der ominöse "OG" insgesamt genau geleakt hat, ist unbekannt. Was bisher bekannt ist, zeigt, wie weit die Abhöraktivitäten der US-Geheimdienste in Russland gediehen sein dürften – wenn die Dokumente denn tatsächlich echt sind. Am Mittwoch, als die BBC und der "Guardian" unter Berufung auf die Leaks über angeblich in der Ukraine stationierte britische Spezialeinheiten berichteten, dementierte Kiews Verteidigungsminister Olexij Resnikow halb: Es handle sich um eine Mischung aus echten und gefälschten Informationen. (Florian Niederndorfer, 13.3.2023)