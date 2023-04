Den Einser sieht man wahrscheinlich häufiger als den Zehner: Balázs Ekker (Bild) gilt als der strengste Juror in der ORF-Tanzshow "Dancing Stars". Freitag bei der jüngsten, sechsten Folge schied Omar Khir Alanam aus.

Wien – Balázs Ekker ist das Urgestein unter den "Dancing Stars". Von 2005 bis 2011 war er als Profitänzer Teil der ORF-Tanzshow, danach wechselte er in die Jury. Der gebürtige Ungar betreibt gemeinsam mit seiner Frau Alice Guschelbauer zwei Tanzschulen – eine in Wiener Neustadt, die andere in der ungarischen Stadt Győr. Im Interview spricht Ekker über Harmonie und Antipathie unter den Tanzpaaren, warum er sich nicht verbiegen wird und wieso er nicht in die Rolle des Promitänzers schlüpfen möchte.

STANDARD: Wenn Sie bei "Dancing Stars" als Juror im Einsatz sind, profitieren Sie auch mit Ihren Tanzschulen davon? Bringt die Aufmerksamkeit mehr Anmeldungen?

Ekker: Jetzt nicht mehr. Am Anfang gab es einen großen Schub für den gesamten Tanzsport und die Tanzschulen. Jetzt ist das in den Zahlen nicht mehr sichtbar. Die Leute fragen, wie es war, es ist also Gesprächsthema, aber deswegen kommen nicht mehr Leute in die Tanzschule. In meinem Fall kommen vielleicht sogar etwas weniger als sonst. Wenn man die Sache stärker angeht, polarisiert man. Ich mache mir nicht nur Freunde. Ich bin halt so und möchte nicht anders sein. Ich finde es wichtig, dass man in der Jury ehrlich seine Meinung sagt, und wenn diese Meinung nicht mehr gefragt ist, muss man mich ersetzen.

STANDARD: Sie werden sich nicht verbiegen?

Ekker: Es wäre schade drum. Es ist ein Live-Format, und es ist wichtig, dass die Kandidaten ehrlich sind, einem keinen Fake liefern, genauso wie alle anderen Beteiligten. Wenn die Kommentatoren schlecht aufgelegt sind und nur so tun, als wären sie lustig, dann sind sie nicht lustig. Wenn wir in der Jury die Wahrheit nur hin- und herschieben, ist das für die Sendung genauso schlecht wie jemand, der in der Partnerschaft nur eine Harmonie vortäuscht.

"Dass diese Show schon so lange überlebt hat und weiter leben kann, dafür muss sie Spontanität und Emotionen zulassen. Zügelt man die Emotionen, stirbt die Show."

STANDARD: Kommt manchmal jemand vom ORF auf Sie zu und bittet Sie um etwas mehr Zurückhaltung und Milde, oder haben Sie da komplett freie Hand?

Ekker: Nein, das rechne ich ihnen hoch an. Ich sehe es zwar schon in ihren Augen, wenn sie hundertprozentig mit unserer Tätigkeit zufrieden sind oder wenn sie nur zu 70 Prozent zufrieden sind, aber es ist nun einmal so. Man muss zum eigenen Team stehen, auch wenn man nicht immer einverstanden ist. Dass diese Show schon so lange überlebt hat und weiter leben kann, dafür muss sie Spontanität und Emotionen zulassen. Zügelt man die Emotionen, stirbt die Show. Ich habe nie behauptet, dass alles richtig und gut ist. Nach so vielen Jahren wage ich aber zu sagen, dass es mir gelungen ist, öfter ein gerechtes Urteil abzugeben als ein falsches.

STANDARD: Sind Sie selbstkritisch und gehen auf Fehlersuche?

Ekker: Es kommt nicht immer alles so rüber wie geplant. Die Zeit ist sehr knapp, und binnen 30 oder 40 Sekunden ein Bild über eine gesamte Perfomance zu geben ist nicht einfach. Dass es das Paar und das Publikum versteht und es fachlich passt. Manchmal geht ein Gespräch in eine andere Richtung, und es kommt nicht das raus, was man betonen wollte. Das finde ich immer schade. Viel länger können wir nicht reden, sonst wird die Sendung langweilig. Und wir können nicht immer unserem Leitfaden folgen. Die Kommentatoren mischen sich ein, die Paare können etwas sagen. Meistens gelingt es aber, mit wenigen Sätzen auf den Punkt zu kommen.

In dieser Staffel ist Ekker neben Maria Angelini-Santner (links) fixer Juror. Foto: ORF/Hans Leitner

STANDARD: Macht es einen Unterschied, ob Sie als Juror einen 70-Jährigen beurteilen oder eine 30-Jährige?

Ekker: Das Format erlaubt es, dass 30-Jährige mit 60-Jährigen auf dem gleichen Parkett stehen. Rein genetisch gesehen sollte eine 30-Jährige eine bessere Performance abliefern, aber – und genau deswegen ist "Dancing Stars" als Format so genial – trotzdem kann eine 60-Jährige eine 30-Jährige schlagen. Das hatten wir schon oft. Das Publikum entscheidet über die Bemühungen und Fortschritte und belohnt sie. Ich muss die Tänze miteinander vergleichen und bewerten. Da reden wir nicht vom Alter oder vom Kostüm, sondern nur vom Tänzerischen. Das ist mein Job.

STANDARD: Wie wichtig ist die Chemie zwischen den Tanzpartnern? Muss die stimmen, oder ist das egal?

Ekker: Es ist nicht egal. Wir sagen spaßhalber oft zum Partner: Nimm dein Sportgerät. Ich vergleiche es oft mit einem Tennisschläger. Läuft etwas schief, kann ich den Schläger an die Wand oder auf den Boden schmeißen, den Partner oder die Partnerin aber nicht. Die zwei müssen in einer guten Beziehung zueinander stehen. Tanzen ist viel zu sensibel, dass man das einfach auf Sport und Technik reduziert.

"Bis zum Sieg oder sehr weit bringen es nur solche Kandidaten, die wirklich einen guten Draht zueinander haben und nicht nur so tun als ob. Spätestens nach fünf, sechs Folgen kann man es nicht mehr verbergen."

STANDARD: Als Zuseherin und Zuseher bekommt man das Gefühl vermittelt, dass es immer sehr harmonisch innerhalb der Tanzpaare abgeht.

Ekker: Es wäre unprofessionell, wenn ein Paar nach Schwierigkeiten oder Streitigkeiten so auf die Tanzfläche ginge, dass es dem Publikum auffällt. Es gehört zu den Aufgaben, dass man den Schmerz und die Schwierigkeit verbirgt. Das gilt für jede Art von Bühnenkunst. Hinter den Fassaden herrscht nicht überall Harmonie, klar. Mit dem einen können wir besser, mit dem anderen schlechter. Bis zum Sieg oder sehr weit bringen es nur solche Kandidaten, die wirklich einen guten Draht zueinander haben und nicht nur so tun als ob. Spätestens nach fünf, sechs Folgen kann man es nicht mehr verbergen. Diese Konstellation ist so sensibel, dass jede Emotion früher oder später durchkommt. Bei jenen, die es nur spielen, fällt das auf.

STANDARD: Sie waren bei "Dancing Stars" von 2005 bis 2011 als Profitänzer im Einsatz. Lief das immer harmonisch ab? Zum Beispiel mit Jeannine Schiller, die Ihre Tanzpartnerin war?

Ekker: Natürlich nicht. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen, die es damals bereits als Tänzer gewagt haben, das zu betonen. Mit Jeannine Schiller – und das hat nichts mit ihrem Alter zu tun – habe ich nicht zusammengepasst. Das hat mit unserer Art zu tun. Ich habe sie nicht leiden können und sie mich nicht. Das war ein Krampf, das hat das Publikum gesehen und auch genossen. Es hat uns in die weiteren Folgen gebracht. Und nichts gegen Gitta Saxx, eine wunderschöne junge Dame, aber wir haben auch nicht hundertprozentig harmoniert. Das ist halt so im Leben.

Das Foto täuscht nicht. "Ich habe sie nicht leiden können und sie mich nicht", sagt Ekker über Jeannine Schiller, mit der er 2008 tanzen musste. Foto: ORF/ALI SCHAFLER

STANDARD: Wie ist das bei der Zuteilung der Tanzpartnerin oder des Tanzpartners? Darf man sich jemanden aussuchen?

Ekker: Aussuchen kann man sich nichts. Die Zuteilung macht die ORF-Redaktion, und man erfährt von den Medien, wer die Kandidatinnen und Kandidaten sind. Als Tänzer hat man eine Vorstellung, mit wem es gut passen könnte. Es kommt aber oft anders, das ist das Interessante und auch für Profis eine enorme Herausforderung. Im normalen Profileben sucht man nach Partnerinnen und Partnern, die passen. Hier muss man mit Kandidaten eine Leistung liefern können, die vielleicht nicht so gut sind.

STANDARD: Bekommt man als Profi mehr bezahlt, je weiter man kommt?

Ekker: Ich kenne die Verträge momentan nicht, aber früher haben die Profitänzer immer gleich viel Geld bekommen. Unabhängig davon, wie weit sie kommen. Das ist fair, weil wir keinen Einfluss darauf hatten, mit wem wir tanzen. Ich hoffe, dass das jetzt auch so ist.

STANDARD: Haben Sie Ihren Wechsel vom Profitänzer in die Jury nie bereut?

Ekker: Nein, auf keinen Fall. Ich habe es so lange hinausgezögert wie möglich. Damals war ich 34 Jahre alt. Das ist schon das Ende einer Karriere. In unseren Kreisen sagt man, wenn du mit 30 Jahren auf der Tanzfläche sein kannst und dein Körper noch Leistung bringt, mach dreimal ein Kreuzzeichen. Ich war mit 34 noch hundertprozentig im Einsatz und bin auch noch mit 40 Jahren auf der Bühne gestanden, um mit meiner Frau Alice Shows zu tanzen. Dann habe ich aber gesagt, dass ich nicht mehr für Auftritte zur Verfügung stehe, weil die schönste Zeit als Tänzer vorbei ist. Das muss man akzeptieren. Ich war sehr dankbar, dass ich dem Publikum als Tänzer meine beste Seite zeigen durfte. Als es nicht mehr ganz so rund lief, konnte ich in die Jury wechseln. Zeitlich ist das für mich optimal gelaufen.

STANDARD: Als Profitänzer wurden Sie Europa- und Weltmeister. Welchen Stellenwert hat der Sieg bei "Dancing Stars" im Jahr 2011 mit Seer-Sängerin Astrid Wirtenberger?

Ekker: Das war schon wichtig für mich. Jedem Leistungssportler ist Siegen wichtig. Wenn man es einmal auf den Punkt bringt, ist das wahnsinnig schön und ein großer Motivationsschub für sich selbst. Wenn es einem im Sport gelingt, gelingt es auch in anderen Bereichen des Lebens. Ein erster Platz ist nie mit einem zweiten Platz zu vergleichen.

Ekker gewann "Dancing Stars" im Jahr 2011 mit Seer-Sängerin Astrid Wirtenberger. Foto: ORF/ALI SCHAFLER

STANDARD: Können Sie sich vorstellen, einmal so wie Karina Sarkissova die Seiten zu wechseln und in die Rolle des Promitänzers zu schlüpfen?

Ekker: Auf keinen Fall. Nicht in meinem Alter, nicht mit meinem Körper, der die Blütezeit hinter sich hat. Nein, nein, nein. Das wäre nicht professionell. Ich weiß nicht, wie Karina körperlich beieinander ist, aber man hat gesehen, wohl gar nicht so gut. Man muss loslassen können und sich für andere Dinge öffnen. Ob Tanzen oder Leistungssport: Alle hören immer früher auf. Siehe Marcel Hirscher. Die ganzen Großen schaffen es, auf dem Zenit aufzuhören. Deine Leistungen werden ein Leben lang in einem positiven Licht erscheinen. Wenn man das überzieht, sei es nur ein, zwei Jahre oder mit ein, zwei Auftritten, ist der Geschmack kein guter.

STANDARD: War es ein Fehler, dass Sarkissova es probiert hat?

Ekker: Sie war körperlich gehandicapt. Vielleicht hat sie auch die Sendung unterschätzt. Bei uns Gesellschaftstänzern heißt es oft: Ja, ein bisserl ein Tango, ein bisserl ein Jive, ein bisserl ein Cha-Cha-Cha, was soll's? Es tanzen auch 60-, 70- oder 80-jährige Leute am Ball. Es ist aber ein Unterschied, am Ball einen Walzer zu tanzen oder allein auf der Bühne vor einem großen Publikum zu stehen. Körperlich kommen ganz andere Dinge auf einen zu.

Karina Sarkissova musste "Dancing Stars" bereits nach der ersten Sendung aus nicht näher definierten gesundheitlichen Gründen verlassen. Foto: APA/ORF/ROMAN ZACH-KIESLING

STANDARD: Welche?

Ekker: Der Körper ist meist für eine Art von Anstrengung trainiert. Ballett setze ich vom Körperlichen und Künstlerischen immer noch über Gesellschaftstanzen. Es ist aber nur eine Art, wie man den Körper benützt. Ein Walzer braucht eine andere Spannung als eine Rumba oder eine Salsa. Der Körper muss flexibel sein, deswegen scheitern in unserer Disziplin sehr gute Tänzer aus anderen Bereichen, weil sie die Umstellung zwischen den verschiedenen Stilrichtungen nicht schaffen und das teilweise auch ihr Körper nicht schafft.

STANDARD: Wird der Körper beim Ballett schneller ruiniert, weswegen man früher aufhören muss?

Ekker: Absolut. Beim Ballett sind es mit Boden und Luft mehrere Ebenen. Bei Hebefiguren können gewaltig viele Sachen passieren. Da wirken größere Kräfte als bei uns, deswegen ist die Verletzungsgefahr wesentlich größer, und Ballett ist zeitlich noch limitierter als Gesellschaftstanz.

"Vor 20 Jahren habe ich 30 Sekunden aufwärmen müssen, heute sind es für die gleiche Leistung 30 Minuten. Vor einem normalen Unterrichtstag muss ich stretchen, aufwärmen, damit ich das durchziehen kann."

STANDARD: Sie betreiben zwei Tanzschulen. Wie lange können Sie noch Unterricht geben? Bis zum Pensionsalter, oder ist früher Schluss?

Ekker: Man muss in den eigenen Körper investieren, sonst geht es nicht. Es ist nicht so, dass wir uns ein Leben lang hinstellen und unterrichten können, nur weil wir einmal gute Tänzer waren. Ich gebe Ihnen ein banales Beispiel: Vor 20 Jahren habe ich 30 Sekunden aufwärmen müssen, heute sind es für die gleiche Leistung 30 Minuten. Vor einem normalen Unterrichtstag muss ich stretchen, aufwärmen, damit ich das durchziehen kann. Der Körper wird nicht jünger. Es ist ein komisches Geschäft: Beim normalen Business investiert man am Anfang sehr viel, danach cashst du ab. In den Körper muss man dafür später viel Energie reinstecken, damit er weiterhin leistungsfähig bleibt.

STANDARD: Wie viel trainieren Sie?

Ekker: Ich würde es nicht mehr Training nennen. Wir unterrichten recht viel, das ist gut für die Fitness. Ich versuche, meinen eigenen Unterricht ernst zu nehmen, genauso wie ich das von meinen Schülern erwarte. Wenn man fünf, sechs Stunden täglich unterrichtet, bleibt nicht mehr viel Zeit. In meiner Freizeit mache ich noch sehr viel Sport. Ich mache regelmäßig Pilates, was für mich und Tänzer generell wahnsinnig gut ist. Wenn ich einmal ein, zwei Monate aussetze, spüre ich das sofort. Ich achte auf die Ernährung und so weiter, damit ich meinen Körper in den nächsten 20 Jahren immer noch nutzen kann.

STANDARD: Der Körper als Kapital: Gab es in Ihrer Zeit als Profi die Angst vor Verletzungen, dass es mit der Karriere schnell vorbei sein kann, weil man danach das Niveau nicht mehr erreicht? Sind Sie zum Beispiel Skifahren gegangen, obwohl die Verletzungsgefahr recht groß ist?

Ekker: Man kann es so oder so anlegen. Ich bin in meiner Zeit als Profi auch Skifahren gegangen, und ich bin leidenschaftlicher Kitesurfer, was auch nicht ganz ungefährlich ist. Und viele andere Sportarten, die ich neben dem Tanzen gemacht habe. Es können überall so viele Dinge passieren. Ich versuche, mit offenen Augen zu gehen und zu schauen, dass mir nichts zustößt.

"In den Medien reden die Leute gerne über Verhalten oder über das Scheitern, es gibt aber so viele schöne Dinge bei 'Dancing Stars'. Darüber sollten wir reden."

STANDARD: Im Rückblick auf die ganzen Staffeln: Wer war bis jetzt der schlechteste Tänzer oder die schlechteste Tänzerin? Stefan Petzner?

Ekker: Es waren schon sehr viele sehr schlechte dabei. Stefan Petzner gehört dazu. Für mich ist aber ein Kandidat nur ein Kandidat, solange er in der Show ist. Danach habe ich mit ihnen nichts mehr zu tun, deswegen denke ich da auch nicht lange darüber nach. Mein Job ist es, den Guten zum Sieg zu verhelfen. In den Medien reden die Leute gerne über Verhalten oder über das Scheitern, es gibt aber so viele schöne Dinge bei "Dancing Stars". Darüber sollten wir reden. Über jene, die gut arbeiten, die Leistung bringen, die über ihren Schatten springen. Etwas Schlechtes hören wir von allen Richtungen, wenn wir nur den Fernseher einschalten.

STANDARD: Die Gefahr, sich zu blamieren, ist ja durchaus gegeben, wenn man nicht tanzen kann. Verdient eine Teilnahme unter solchen Voraussetzungen trotzdem Respekt, oder sollte man es gar nicht probieren?

Ekker: Sehr wenige Leute können sich beim Tanzen richtig einschätzen. Das sehe ich auch bei den Tanzkursen. Sehr oft kommen Paare zu uns. Einer oder eine sagt: Ich tanze super, aber mein Partner kann gar nichts. Dann fange ich die Stunde an, und die vermeintlich gute Tänzerin kann gar nichts. Fünfmal sage ich: rechts. Und sie geht nach links. Und der andere hört sich das einmal an und macht es richtig. Ein Partner ist immer stärker und setzt sich durch. Der andere ist weniger alpha und akzeptiert es. Du stehst da und sagst: Eigentlich ist es umgekehrt. Er hat mehr Talent, hört die Musik, und du hast Probleme, dir die Reihenfolge zu merken. 80 oder 90 Prozent schätzen sich falsch ein. In der Show leben wir davon. Der "Dancing Stars"-Effekt ist für mich, wenn jemandem, der schüchtern ist und als Antitänzer anfängt, irgendwann in der vierten oder fünften Sendung der Knopf aufgeht und er oder sie zu tanzen beginnt. Meistens sind das auch die Kandidaten, die dann die Sendung gewinnen. (Oliver Mark, 15.4.2023)