Die Wiener Linien bestätigten die Verzögerungen am Donnerstag und sprachen von "unvorhersehbar komplexen bautechnischen Herausforderungen"

Der Spatenstich für das U2/U5-Linienkreuz erfolgte am 20. Jänner 2021. Seit Mai 2021 ist die U2-Teilstrecke Schottentor–Karlsplatz gesperrt. Foto: Robert Newald

Die Teilsperre der U2, die anlässlich der umfangreichen Bauarbeiten für das U2/U5-Linienkreuz in Wien notwendig wurde, muss verlängert werden. Statt im Herbst 2023 kann der aktuell gesperrte Betrieb zwischen Schottentor und Karlsplatz erst im September 2024 – und damit rund ein Jahr später als bisher geplant – aufgenommen werden. Die Wiener Linien begründen die Verzögerung mit "unvorhersehbar komplexen bautechnischen Herausforderungen im U2-Altbestand beim Schottentor", wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß.

Aktuell wird im Rahmen des Öffi-Ausbaus die Teilstrecke zwischen Schottentor und Karlsplatz umfassend modernisiert. Da dies bei laufendem Betrieb nicht möglich ist, wurde der Abschnitt ab Ende Mai 2021 gesperrt. Damals war geplant, dass die Sperre im Herbst 2023 wieder aufgehoben werden kann.

Wegen der Verzögerungen beim Bauablauf der beauftragten Baufirmen rund um die Station Schottentor musste die Sperre nun aber bis September 2024 verlängert werden. Die Wiener Linien planen, dass ab Schulbeginn 2024 die U2 wieder durchgehend von Seestadt bis Karlsplatz verkehren kann. Auf das Gesamtprojekt der U2-Verlängerung sowie des Neubaus der U5 habe die Baustelle "keine Auswirkung", wie es von den städtischen Verkehrsbetrieben heißt. (David Krutzler, 13.4.2023)