Karl Lagerfeld 2015 mit einer überlebensgroßen Abbildung seiner geliebten Katze Choupette. Foto: imago images/VISTAPRESS

Bald ist es so weit. Das New Yorker Metropolitan Museum of Art ehrt den 2019 verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld mit einer großen Retrospektive. Rund 150 Entwürfe und Skizzen sollen vom 5. Mai bis zum 16. Juli in der Schau "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" in dem Museum zu sehen sein.

Und auch die Met-Gala wird dem gebürtigen Deutschen gewidmet. Gaststar: seine Katze Choupette, die nach Lagerfelds Tod einen Teil von dessen Vermögen erbte. Sie lebt seither in der Nähe von Paris und wird von Françoise Caçote, einer Vertrauten des Designers, betreut.

"Sie hat eine Einladung bekommen", zitierte die "NY Post" Lucas Berullier, den Agenten der prominenten Katze. Erst einmal aber darf Choupette ihren großen Auftritt auf dem Titel der "Vogue" genießen. Starfotografin Annie Leibovitz lichtete sie im Arm von Supermodel Naomi Campbell ab. Zehn Designer und Designerinnen hatten für das Magazin Looks entworfen, die von Karl Lagerfeld inspiriert sind.

"Vogue"-Chefin Anna Wintour richtet alljährlich die Met-Gala aus. Choupette steht ihrem ehemaligen Besitzer in Sachen Geschäftstüchtigkeit offenbar in nichts nach. (red, 13.4.2023)