In der fünften Staffel soll endlich die Frage beantwortet werden, ob die New Yorker Comedienne den Durchbruch schafft. Ab Freitag auf Amazon Prime Video

Gehen in die letzte Runde: Rachel Brosnahan (links) als Comedienne Miriam "Midge" Maisel und Alex Borstein als ihre Managerin Susie Myerson. Foto: AP/Amazon Studios

Wird Miriam "Midge" Maisel jemals den Durchbruch als Comedienne schaffen? Vier Staffeln lang war diese Frage der Treibstoff der mehrfach ausgezeichneten Serie mit Rachel Brosnahan als schlagfertiger New Yorker Hausfrau, die den Erfolg auf Stand-up-Bühnen sucht. Am Freitag startet die fünfte und letzte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" auf Amazon Prime Video. Es ist die letzte Gelegenheit, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob es die Frau mit dem flotten Mundwerk schafft, aus ihren bisherigen Mustern auszubrechen.

"Zwei Schritte nach vorne und drei Schritte zurück, und ich bin dessen müde", hat es Mrs. Maisel im jüngsten Trailer wohl auch für einen Teil ihres Publikums auf den Punkt gebracht. Bekanntlich sind manche Witze der Comedienne nicht gut bekommen. Nachdem sie deswegen aus dem Vorprogramm einer erfolgversprechenden Show gefeuert worden war, hieß es in der vierten Staffel zurück an den Anfang, also in die Cafés des New Yorker Greenwich Village.

Ratschläge von Lenny Bruce

Das Zurück an den Anfang hat der Serie einige Déjà-vus beschert. Am Ende der vierten Staffel war es mit dem von Luke Kirby verkörperten Lenny Bruce eine reale Comedian-Legende, die seiner fiktiven Kollegin Midge Maisel bei einem ausverkauften Auftritt in der Carnegie Hall ins Gewissen redet, endlich ihre Versagensängste hinter sich zu lassen.

Auch in welche Richtung die neu angestachelten Ambitionen gehen, ließ das Finale von Staffel vier bereits ahnen: Es darf damit gerechnet werden, dass Midge Maisel ihre Fühler in Richtung der fiktiven "Gordon Ford Show" ausstreckt. Und sich im Neuland, nämlich dem Fernsehen, beweisen muss, wo andere Gesetze gelten als auf der Bühne.

Original-Trailer zur fünften Staffel von "The Wonderful Mrs. Maisel". Prime Video

Wie erste englischsprachigen Besprechungen ahnen lassen, rückt dabei auch eine Beziehung in den Fokus, die schon bisher einige der besten Momente der Serie geprägt hat: das Gespann aus der Comedienne und ihrer resoluten Managerin Susie Myerson – eine Rolle, für die Alex Borstein bereits zwei Emmy Awards einheimste.

Preisregen

Während natürlich auch Rachel Brosnahan mit einem Emmy Award plus zwei Golden Globes für die Titelrolle beträchtlichen Anteil am Preisregen für "The Marvelous Mrs. Maisel" hat, ging ausgerechnet das Production Design bei den Emmys bislang leer aus. Gemeinsam mit den Kostümen, von denen zwei bereits vom National Museum of American History erworben wurden, prägt die Ausstattung den nostalgischen New-York-Look, der zu einer bewunderten wie kritisierten Hauptattraktion der Serie geworden ist.

Für die finale Staffel konnten sich die Kostümdesigner und Ausstatter nicht länger auf die Zeit der beginnenden Sixties beschränken: Die neuen Folgen warten nämlich mit Flash-forwards in spätere Jahre auf. In den Zeitsprüngen sollte sich denn auch endlich eine definitive Antwort auf die eingangs gestellte Frage finden lassen, ob Mrs. Maisel doch noch den Durchbruch schafft – und falls ja, wie. (glicka, 14.4.2023)