Katharina Seiser, geb. 1974 in Steyr, ist Kochbuchautorin und Kulinarikjournalistin. Sie hat Kommunikationswissenschaften studiert und ist ausgebildete Köchin. Bisher hat sie 18 Kochbücher verfasst, zuletzt ist im Dezember 2022 "Schnell mal vegan" erschienen. Auf ORF 2 gibt sie Tipps rund ums Kochen.

Horst Lamnek, geb. 1977 in Wien, ist Bassbariton und hat an der Universität für Musik und darstellende Kunst Gesang studiert. Er ist in den Genres Oper, Operette, Lied und Oratorium international tätig. Seine Leidenschaft gilt den Liedern Hugo Wolfs. In der Saison 2022/23 singt er u. a. an der Mailänder Scala.

