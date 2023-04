Mehr als die Hälfte der Unternehmen investiert mehr in Benefits als noch vor drei Jahren. Welche am häufigsten sind, zeigt eine aktuelle Untersuchung

Der Fachkräftemangel setzt Unternehmen zunehmend unter Druck, attraktive Arbeitgeber sind gefragt. Benefits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen an Bedeutung, das zeigt auch eine aktuelle Erhebung des Unternehmensberaters Kienbaum. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen gaben dabei an, heute mehr in Benefits zu investieren als noch vor drei Jahren.

An der Untersuchen haben sich 146 Unternehmen mit Mitarbeiterzahlen zwischen 50 und 15.000 beteiligt. "Speziell jüngere Mitarbeitende erwarten ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort und Arbeitszeit", sagt Alfred Berger, Geschäftsführer von Kienbaum Wien. Für 52 Prozent der befragten Unternehmen sind möglichst flexible Arbeitsbedingungen bei der Attraktivität des Betriebs die wichtigste Kategorie.

Von zu Hause aus arbeiten

Homeoffice ist mittlerweile Standard und wird bei 95 Prozent der Arbeitgeber angeboten, Unternehmen erwarten aber in der Regel zwei bis drei Bürotage von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch die Arbeit vom Ausland aus ist weiter auf dem Vormarsch: Weit mehr als ein Drittel der Unternehmen ermöglichen ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine sogenannte Workation, sofern es sich um Aufenthalte im EU-Ausland handelt. Zurückhaltender ist bislang die Praxis bei Workation im außereuropäischen Ausland. Diese Option bietet derzeit nur gut ein Fünftel der befragten Unternehmen an.

Auch die Möglichkeit längerer Auszeiten wie Sabbaticals ist mittlerweile weit verbreitet. Die Viertagewoche unter Vollzeitbeschäftigung ist dagegen noch die Ausnahme, aber für die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen zumindest ein Thema, das noch intensiver reflektiert werden müsse.

Firmenfahrrad auf dem Vormarsch

Das Thema Mobilität behält auch in Zukunft seine hohe Bedeutung. Der Firmenwagen ist nach wie vor mit über 82 Prozent am weitesten verbreitet, wobei sich über dieses Benefit primär das Management freuen kann. Als Mobilitätsbenefit für die gesamte Belegschaft werden E-Ladesäulen, das Firmen-/Jobfahrrad oder ein Zuschuss zu Tickets für den öffentlichen Verkehr relativ häufig angeboten.



Auch im Bereich Gesundheit und Familie haben Unternehmen entsprechende Zusatzangebote. Immerhin 47 Prozent der Unternehmen bieten Zuschüsse zu Fitness- und/oder Sportangeboten. 35 Prozent der befragten Betriebe bieten ihrer Belegschaft in irgendeiner Form Kinderbetreuungsangebote. Am häufigsten genannt (38 Prozent) wurden Unterstützungen in Form von Ferienbetreuungen, gefolgt von unternehmenseigenen Kindergärten (23 Prozent).

Finanzielle Unterstützung

61 Prozent der Unternehmen planen, ihre Belegschaft aufgrund der hohen Inflation zu unterstützen, oder tun dies bereits. Eine Kostenpauschale, Essensgutscheine oder auch die Auszahlung der Teuerungsprämie waren bei der Untersuchung die häufigsten Nennungen. Eine Kurzumfrage von Kienbaurm über die Auszahlung von Teuerungsprämien (Dezember 2022), an der 139 österreichische Unternehmen aus diversen Branchen mitgemacht haben, hat ergeben, dass sich im Jahr 2022 drei Viertel der Teilnehmenden für eine Auszahlung der Teuerungsprämie entschieden haben. Auch für 2023 denken 67 Prozent der Befragten über eine erneute Auszahlung der Teuerungsprämie nach. (red, 13.4.2023)