Der ehemalige "Star Trek"-Captain erkundet ab Juni in der Celebrityshow "Stars on Mars" unendliche Weiten

William Shatner hostet die Fox-Celebrityshow "Stars on Mars". Foto: Jack Plunkett/Invision/AP

Der US-Sender Fox entwickelt die Castingshow "Stars on Mars" mit "Star Trek"-Star William Shatner, der im Oktober 2021 im Alter von 90 Jahren einen Ausflug ins All absolvierte. Damit ist er der älteste je ins All gereiste Mensch. In der Show wird Shatner die Rolle eines Hosts übernehmen, berichtet "Variety".

Die Serie zeigt eine Gruppe von Prominenten, die sich auf den Start zum Roten Planeten vorbereiten, berichtet "Deadline". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben, essen, schlafen in einer Raumstation und entwickeln Strategien.

Soziale Kompetenz unter Beweis stellen

Während ihres Aufenthalts werden sie mit authentischen Bedingungen konfrontiert, die das Leben auf dem Mars simulieren, und sie müssen ihren Verstand, ihre Muskeln und ihre soziale Kompetenz einsetzen, um die Konkurrenz zu überstehen. Die Promis treten in Missionen gegeneinander an und stimmen jede Woche über das Ausscheiden eines ihrer Mitstreiter ab, der dann zur Erde zurückgeschickt wird. "Stars on Mars" startet am 5. Juni.



"Gute Nachrichten für unsere Prominenten von Mission Control", richtete Shatner seinen künftigen Mitgliedern an Bord aus. "Dank der geringeren Schwerkraft auf dem Mars wiegen Sie 62 Prozent weniger. Die schlechte Nachricht: Die Luft ist nicht atembar, wenn Sie also aus L.A. kommen, wird es Sie an zu Hause erinnern." (red, 13.4.2023)

