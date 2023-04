Bei der Austria bleibt die finanzielle Situation weiter angespannt. Foto: APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

Wien – Der Wiener Austria ist die Lizenz für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga in erster Instanz verweigert worden. Das gab die Liga am Donnerstagnachmittag bekannt, nachdem der Senat 5 die eingereichten Unterlagen der Klubs geprüft hatte. Für die restlichen elf Klubs gab es Grünes Licht, nur der LASK bekam eine Auflage in Form von aktualisierten zukunftsbezogenen Finanzinformationen. In der 2. Liga wurde ein Verfahren gegen Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Linz eingeleitet.

Gegen den Senat-5-Beschluss können Lizenz- bzw. Zulassungsbewerber bestimmungsgemäß innerhalb von acht Tagen beim Protestkomitee schriftlichen Protest erheben – die Frist endet am 21. April. (APA, red, 13.4.2023)

Bundesliga:

Lizenz erteilt: Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz, WAC, SK Rapid Wien, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol, LASK (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), SCR Altach, SV Ried, TSV Hartberg, SC Austria Lustenau

Lizenz verweigert: FK Austria Wien (finanziell)

Zweite Liga:

Lizenz erteilt (im Falle des Bundesliga-Aufstiegs): FC Blau Weiß Linz, FC Admira, GAK, FAC (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), SKN St. Pölten

Zulassung erteilt (für 2. Liga): FC Liefering, SV Lafnitz, FC Dornbirn 1913 (Auflage: Aktualisierte zukunftsbezogene Finanzinformationen), KSV 1919, SKU Amstetten, SK Vorwärts Steyr, SV Horn, First Vienna FC 1894, Rapid Wien II, Sturm Graz II,

Regionalligen: DSV Leoben (Regionalliga Mitte), WSC Hertha Wels (Regionalliga Mitte), SW Bregenz (Regionalliga West), LASK Amateure (Regionalliga Mitte)

Zulassung verweigert: FK Austria Wien (finanziell) und Young Violets Austria Wien, SV Stripfing/Weiden (Regionalliga Ost/aufgrund des Nichterfüllens von sportlichen und infrastrukturellen Kriterien)

Verfahrenseinleitung:

FC Blau Weiß Linz: Möglicherweise Verstoß gegen Lizenzbestimmung 4.4.1.4 (Transfererlösbeteiligung) und Fristverzug betreffend Nicht-Vorlage von weiteren Unterlagen

Weitere Termine Lizenzierungsverfahren:

Protestfrist bis 21. April, Entscheidung Protestkomitee (2. Instanz) bis 27. April. Innerhalb von acht Tagen (nach Zustellung Protestkomitee-Bescheid) mögliche Einreichung der Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht. Entscheidung Ständiges Neutrales Schiedsgericht bzw. Meldung an Uefa bis 31. Mai.