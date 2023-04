Mary Quant im Jahr 1970. Foto: AP

Sie schnitt die Röcke ab wie andere alte Zöpfe. Vor sechs Jahrzehnten schrieb die britische Designerin Mary Quant Modegeschichte. Ihr wird die Erfindung des Minirocks zugeschrieben, benannt wurde er von der Modemacherin nach ihrem Lieblingsauto: Bis heute steht er wie die Pilzköpfe der Beatles für die Swinging Sixties. Der Mini, er sei unausweichlich gewesen, hat Mary Quant später in Interviews immer wieder gesagt.

Quant wurde 1930 im Südosten Londons als Tochter eines walisischen Lehrerehepaars geboren, studierte am Goldsmiths College of Art und eröffnete 1955 zusammen mit ihrem Mann Alexander Plunket Greene eine Modeboutique in der Londoner King's Road im angesagten Stadtteil Chelsea. Dort verkaufte sie mit Anfang 20 ihre ersten Modeentwürfe. Eine Tanzschülerin sollte sie schließlich zu jener Silhouette inspirieren, die später mit dem Model Twiggy in Verbindung gebracht werden sollte: ein extrem kurzer Faltenrock, dazu ein hautenger Rollkragenpullover.

Modemacherin und Unternehmerin Mary Quant 1967 inmitten von Models, die ihre Entwürfe tragen. Foto: AP

Quants Ideen verkörperten den Zeitgeist, sie standen für Aufbruch und Erneuerung, für die Befreiung der Frau, für Lebensfreude in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs. Entsprechend schnell setzten sie sich auf den Straßen Londons und in anderen Großstädten durch.

Erschwingliche Mode

Die Modemacherin trug ihren Teil dazu bei. Um ihre Entwürfe für die Massen erschwinglich zu machen, gründete sie 1963 das Label Ginger Group, verkaufte außerdem Schnittmuster ihrer Designs. Wie viele Modemacherinnen und Modemacher der Sechzigerjahre experimentierte Quant mit Materialien, 1963 stellte sie ihre Wet Collection vor, auch Regenmäntel und flache Stiefel aus PVC gingen auf ihr Konto. Mitte der Sechzigerjahre startete Quant eine Tour durch zwölf US-Städte.

Ihre modischen Errungenschaften wurden früh gewürdigt. Königin Elisabeth II. verlieh Mary Quant 1966 den Order of the British Empire der Stufe Officer, 2015 wurde sie zur Dame Commander (DBE) ernannt.

Mary Quant (rechts) posiert 1968 gemeinsam mit den Models Amanda Tear, Rory Davis und Penny Yates (links nach rechts). Foto: AP

Quant starb am Donnerstagmorgen zu Hause im Alter von 93 Jahren. "Dame Mary, 93 Jahre alt, war eine der bekanntesten Modedesignerinnen des 20. Jahrhunderts und eine herausragende Pionierin der Swinging Sixties", hieß es in der Mitteilung der Familie. Sie hinterlässt einen Sohn, drei Enkelkinder und ihren Bruder Tony. Ihr Ehemann Alexander Plunket Greene starb bereits im Jahr 1990. (feld, 13.4.2023)