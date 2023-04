Konflikt

China: Taiwans Unabhängigkeit und Frieden schließen einander aus

Am dritten Tag ihrer Militärmanöver vor Taiwan hat die chinesische Armee nach eigenen Angaben die "Abriegelung" der Insel geübt. Eine Unabhängigkeit Taiwans und Frieden in der Region schlössen sich aus, drohte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking

