Der junge Amerikaner, der einen Haufen brisanter Militärdokumente über seine liebste Games-Website geleakt hat, ist laut Washington Post ein "junger, charismatischer Waffenliebhaber", der seinen "Glauben an Gott selbstbewusst vertritt" und eine "düstere Einstellung" gegenüber der aktuellen Regierung hat.

Die "Pentagon Leaks" bringen Washington in Erklärungsnot. Foto: Reuters / Tom Brenner

Also möglicherweise einer jener mittlerweile als uramerikanischer Typus anzusprechenden Zeitgenossen, die gern mit ihren halbautomatischen Waffen ein Schulmassaker anrichten, fest daran glauben, dass Donald Trump die Präsidentenwahl "gestohlen" wurde, dass die Vorherrschaft der Weißen in Gefahr ist, und die im Internet, wo sie unendlich viel Zeit verbringen, wüste Verschwörungstheorien verbreiten. Der Mann arbeitete auf einer US-Militärbasis, versammelte eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich und soll nach der Aussage eines Kumpans auf einem Video zu sehen sein, wo er auf dem Schießstand wüste rassistische und antisemitische Beschimpfungen von sich gibt.

Dass ein beträchtlicher Teil der amerikanischen Gesellschaft inzwischen in diese dunklen Wahnideen abgedriftet ist, muss leider als gegeben erachtet werden. Dass so jemand Zugriff auf wirklich heikle militärische Informationen, auch über den Ukrainekrieg, hatte, ist eine mittlere Katastrophe. Die viel größere Katastrophe ist aber, wie weit diese Wahnvorstellungen schon in die amerikanische Demokratie eingedrungen sind. (Hans Rauscher, 13.4.2023)