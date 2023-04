Aus "The Palace" wurde "The Regime": Die Serie verspricht ein absurdes Drama voller Geheimnisse und politischer Intrigen. Stephen Frears führte Regie

Kate Winslet spielt in "The Regime" die verhaltensauffällige Regentin eines autoritären Regimes. Gedreht wurde die Serie unter anderem im Wiener Palais Liechtenstein. Foto: APA/HBO

Unter dem Arbeitstitel "The Palace" wurden maßgebliche Teile der US-Serie in Wien gedreht. Nun veröffentlicht HBO den ersten Teaser zu "The Regime", wie die Serie jetzt heißt. Darin spielt Kate Winslet das Oberhaupt eines fiktiven autoritären Staates. Warner Bros. Discovery präsentierte erste Bilder im Rahmen eines Presseevents samt Trailer.

Der Teaser verspricht ein Seriendrama voller Geheimnisse und politischer Intrigen. Die Serie soll "die Geschichte eines Jahres innerhalb der Mauern des Palastes eines modernen europäischen Regimes erzählt, das sich zu enträtseln beginnt".

HBO Max

An Winslets Seite sind Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton und Hugh Grant zu sehen. Stephen Frears und Jessica Hobbs führten Regie bei der Serie, die von Will Tracy geschrieben wurde, der auch ausführender Produzent und Showrunner ist. Weitere ausführende Produzenten sind Winslet, Frears, Frank Rich und Tracey Seaward.

Zu den Drehorten zählte etwa – wie im Trailer gut zu erkennen – das Palais Liechtenstein im Wiener Bezirk Alsergrund. "Wir sind sehr begeistert, in Österreich und insbesondere in Wien mit seiner großen Vielfalt und Schönheit an Schauplätzen zu drehen", streute HBO-Vertreter Jay Roewe der Bundeshauptstadt in einer Aussendung Rosen. In Österreich wird "The Regime" auf Sky zu sehen sein.

Erstes internationales Projekt aus Mitteln des neuen Anreizmodells

Neben der Motivvielfalt spielt auch das neue, seit 1. Jänner geltende Filmanreizmodell eine Rolle beim Zuschlag für Wien. So sei "The Regime" das erste internationale Projekt, das aus Mitteln des neuen Anreizmodells Fisaplus gefördert werde, sagte Marijana Stoisits als Geschäftsführerin der Vienna Film Commission.

"The Regime" ist Winslets dritte Miniserie mit HBO, nach "Mildred Pierce" 2011 und "Mare of Easttown" 2021. Frears führte unter anderem 2000 bei "High Fidelity" Regie, weiters 2006 bei "The Queen" und 2016 bei "Florence Foster Jenkins". Serien inszenierte er etwa bei "A Very English Scandal" (2018) und "Quiz" (2020). Hobbs ist vor allem für die Regie bei Episoden von "The Crown" und "Broadchurch" bekannt. Tracy war 2022 Co-Autor der Horrorkomödie "The Menu" und schrieb auch Episoden von "Succession". (red, 13.4.2023)

