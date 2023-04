19.40 REPORTAGE

Re: Die A380 kommt zurück – Aufwecken eines Riesenfliegers Drei Jahre nach ihrer angekündigten Ausmusterung soll die A380, der größte Passagierjet der Welt, wieder für die Lufthansa fliegen. Bis 20.15, Arte

20.15 HALTUNG

Geheimnis des Lebens (Red Joan, GB 2018, Trevor Nunn) Die Pensionistin Joan Stanley bekommt Besuch von der Polizei, sie soll in den 1940er-Jahren als Mitarbeiterin des britischen Atomwaffenprogramms wichtige Informationen an die Sowjetunion weitergegeben haben. Schon bald geht es nicht mehr darum, was sie damals getan hat, sondern um das Warum. Judi Dench als mutige Frau, die mit ihrer Entscheidung am Ende recht behält. Als jugendliche Joan ist Sophie Cookson zu sehen. Bis 21.50, 3sat

20.15 SAMURAI

47 Ronin (USA 2013, Carl Erik Rinsch) Keanu Reeves schließt sich den 47 Ronin an. Denn ein böser Fürst hat das Oberhaupt der Samurai ermordet und Keanus große Liebe entführt. Düsteres Kriegerepos. Bis 22.20, Puls 4

20.15 JUSTIZ

Conti – Meine zwei Gesichter Im Pilotfilm der neuen Justizkrimi-Reihe spielen Désirée Nosbusch und Malaya Stern Takeda zwei Frauen, die auf unterschiedlichen Seiten für Gerechtigkeit kämpfen. Bis 21.45, Arte

Désirée Nosbusch als ehemalige Staranwältin Anna Conti in der neuen Justizreihe "Conti – Meine zwei Gesichter", 20.15 Uhr, Arte. Foto: ZDF / Arte / Georges Pauly

22.25 RUZOWITZKY-THRILLER

Die Hölle (Ö/D 2017, Stefan Ruzowitzky) Özge Dogruol (Violetta Schurawlow), eine junge, türkischstämmige Taxifahrerin, wird Zeugin eines brutalen Mordes. Wie es scheint, ist der Täter ein wahnsinniger, vom Islam in spirierter Serienmörder. Und er ist der Überzeugung, dass Özge ihn gesehen hat. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Spannung mit Tobias Moretti, Sammi Sheik, Friedrich von Thun und Robert Palfrader in weiteren Rollen. Bis 23.50, 3sat

23.20 VERFLUCHT

Wer früher stirbt, ist länger tot (D 2006, Marcus H. Rosenmüller) Der junge Sebastian (Markus Krojer) fühlt sich für den Tod seiner Mutter verantwortlich. Aus Angst vor dem Fegefeuer sieht er sich zu guten Taten verpflichtet und spielt den Liebesvermittler für seinen Vater. Rosenmüller inszeniert einen schwarzhumorigen Heimatfilm in bayerischer Mundart – mit schräger Pointe und einem überzeugenden Elfjährigen. Bis 1.0, ORF 3

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Europa 1945 – Das Jahr nach dem Krieg In Wien wird Walzer getanzt, doch die Realität sieht alles andere als rosig aus. Mit koloriertem Filmmaterial aus russischen, britischen, französischen, polnischen und US-amerikanischen Archiven zeigt die Doku das Alltagsleben in Europa nach dem Krieg. Bis 23.20, ORF 2

0.20 MAGAZIN

Track East In der Republik Moldau fürchten viele, dass das Land Ziel eines russischen Angriffs werden könnte. Der Kreml versucht, den europäischen Einfluss zurückzudrängen. Wie geht die junge Generation damit um? Bis 0.50, Arte