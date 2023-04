Der Boxsport plant für die Zukunft. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I/Candice Ward

London – Zahlreiche Nationalverbände haben die Gründung eines neuen Box-Weltverbandes angekündigt, um die olympische Zukunft des Boxsports zu sichern. Am Donnerstag teilte die Gruppe mit Vertretern aus den USA, Großbritannien, Deutschland, den Philippinen, den Niederlanden, Neuseeland und Schweden mit, dass sie unter dem Namen "World Boxing" die Anerkennung durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) anstrebt.

World Boxing hat seinen Sitz in der Schweiz, der Brite Simon Toulson leitet die interimistische Geschäftsführung. Der Gruppe gehören Verbände an, die bereits einen Boykott der heurigen Weltmeisterschaften der Männer und Frauen angekündigt haben. Diese werden von der russisch geführten International Boxing Association (IBA) organisiert.

Das IOC hatte im vergangenen Dezember bekräftigt, dass Boxen derzeit keine Aufnahme in das olympische Programm für die Spiele 2028 in Los Angeles findet. Das IOC richtet die kommenden Wettbewerbe in Paris wie bereits in Tokio eigenständig aus, da die IBA seit 2019 suspendiert ist. (APA/Reuters, 13.4.2023)