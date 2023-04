Pro: Eine neue Gesellschaft

Andreas Babler, Kandidat für den linken Chefsessel im Land, haut mit der Faust auf den Tisch der neuen Arbeitswelt: 32 Stunden bei vollem Lohn für alle. Keine Diskussionen über Viertagewochen, in die 40 Stunden gepfercht werden, oder Exegesen über die Generation Z, sondern schlicht weniger Arbeit, mehr Geld. Firmen in Bedrängnis der Inflation, steigender Zinsen und Personalnöte sollen die Knie schlottern. Träumt der Mann, wer soll zahlen?

Was nur wie ein populistischer Konfrontationskurs daherkommt, ist eine notwendige Positionierung. Vor allem ist das der notwendige Schubs, alte Leistungslogiken an moderne Gesellschaften anzupassen. Was ist Arbeit – und was ist sie wert?

Gehen wir von 32 Stunden als Normalarbeitszeit im Erwerbsjob aus, dann sagen die bisher international gelaufenen Pilotprojekte: Das ist gut für die Gesundheit, das ist kein Verlust der Produktivität. Menschen haben mehr Zeit. Bleibt nur die Frage, wie sich Staat und Unternehmen die Kosten teilen.

Ja, es wird in einer Übergangsphase etwas kosten. Aber dann liegt genau hier das Potenzial für echte gesellschaftliche Innovation abseits vom Erwerbsstundenrechnen in einer Firma. Denn damit eröffnen wir die Chance, uns umeinander zu kümmern, gemeinnützige Arbeit, Care-Arbeit, nicht als das Unbezahlte weiterzuwursteln, sondern als geldwerte Normalität zu leben. Die wahre Rechnung für den Finanzminister wäre viel umfassender – und sie würde aufgehen. (Karin Bauer, 14.4.2023)