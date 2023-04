Die Regierung will vor allem in den Städten, die vor dem Beben zu ihren Hochburgen zählten, Boden gutmachen.

Foto: STANDARD/Gencosman

"Wir produzieren hier jeden Tag 200.000 Mahlzeiten!" 200.000 Mahlzeiten, das muss doch wohl 2000 oder höchstens 20.000 heißen? "Nein", Kadir Sancar schüttelt energisch den Kopf, 200.000 pro Tag. "Wir sind hier gut 250 Leute, alles Freiwillige aus der ganzen Türkei, die für eine Woche, manchmal auch zwei oder drei Wochen hier arbeiten, um die Erdbebenopfer zu unterstützen.

Das Ganze ist rein zivilgesellschaftlich organisiert, die Lebensmittel, die wir hier jeden Tag verarbeiten, sind alles Spenden." Die meisten jungen Leute, die in dieser Großküche in İskenderun arbeiten, tragen ein T-Shirt oder eine Schürze auf der "Gönül Mutfağı" steht, übersetzt ungefähr "Küche der Herzen".

Ohne die Hilfe von freiwilligen Helfern und Helferinnen wäre die Situation in den Erdbebengebieten noch aussichtsloser. Foto: STANDARD/Gencosman

"Gönül Mutfağı" ist umso erstaunlicher, weil der Kontrast zur unmittelbaren Umgebung so dramatisch ist. Denn während hier gearbeitet wird, herrscht ringsherum ein Bild endloser Tristesse. Zerstörte Häuser, Schuttberge neben Grundstücken, die freigeräumt sind, und noch stehende, aber unbewohnbare Häuser.

Dazwischen Zelte von Hilfsorganisationen, erste Containersiedlungen. Die meisten Menschen hier sitzen mehr oder weniger apathisch vor den Trümmern ihrer vormaligen Existenz. İskenderun, die Hafenstadt am gleichnamigen Golf am östlichen Rand des Mittelmeeres, ist eine weitgehend zerstörte Stadt.

Küche der Herzen

Vor zwei Monaten, nur zwei Tage nach dem Beben vom 6. Februar, haben Kadir Sancar und Ebru Baybarademir hier ihre Küche der Herzen aufgemacht. Kadir Sancar ist Bauingenieur und hat eine Firma in Istanbul. "Als ich am Tag des Bebens die Bilder des Elends gesehen habe, habe ich sofort beschlossen, dorthin zu gehen, um etwas zu tun. Hier habe ich dann Ebru getroffen, die die Idee hatte, eine Küche aufzumachen", erzählt Kadir.

"Wasser und Essen waren das, was die meisten Leute, die das Beben überlebt hatten, am dringendsten brauchten. Wir haben dann weitere Freunde und Bekannte angerufen, eine Website erstellt und über soziale Medien um Spenden und Freiwillige gebeten. Die Resonanz war überwältigend."

In der "Küche der Herzen" wird hochmotiviert gearbeitet. Foto: STANDARD/Gencosman

Trotz aller Zerstörung: İskenderun funktioniert noch als Stadt. Es gibt noch normale Geschäfte, die geöffnet sind, und auch einige öffentliche Gebäude, die noch funktionieren. Das ist 50 Kilometer weiter südlich in Antakya ganz anders. "İskenderun ist schlimm", hatte Kadir uns noch mit auf den Weg gegeben, "doch Antakya ist unvorstellbar."

Dichter Staubschleier

Tatsächlich bereiten einen keine Fotos und keine Fernsehberichte darauf vor, was einen in Antakya erwartet. Die Stadt, die vor dem Beben mehr als 400.000 Einwohner hatte, existiert praktisch nicht mehr. Schon wenn man sich der ehemaligen Stadt nähert, wird die Sicht schlechter, wie im Nebel.

Es ist aber kein Nebel, sondern der dichte Staubschleier, der, aufgewirbelt durch die Schutträumung und den Abriss der Ruinen, über dem gesamten Katastrophengebiet schwebt. Tausende Bagger, schwere Räumfahrzeuge und Schuttlaster sind an jeder Ecke unterwegs.

Als sich in den ersten Tagen nach der Katastrophe schnell zeigte, dass die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan nicht willens oder in der Lage war, den betroffenen Gebieten ausreichend zu helfen, übernahm Istanbul die Patenschaft für Antakya. Es scheint, als sei der gesamte Fuhrpark der Millionenmetropole vom Bosporus mittlerweile hier vor Ort. Antakya ist die vom Jahrhundertbeben am 6. Februar am schlimmsten betroffene Stadt der Türkei.

Antakya wurde vom Beben weitgehend zerstört. Foto: STANDARD/Gencosman

Die meisten Bewohner haben den Ort bereits verlassen, andere bereiten ihren Umzug vor. "Wir gehen zu Verwandten nach Izmir", erzählt ein Familienvater, der neben einem Lkw steht, auf dem gerade einige Sachen verstaut werden. Er hat sie noch aus der ehemaligen Wohnung gerettet.

Er ist nicht der Einzige. An etlichen Häusern, die zwar kaputt, aber noch nicht eingestürzt sind, lehnen große Leitern, über die die Leute in ihre Wohnungen klettern, um noch einige Wertgegenstände herauszuholen. "Wir wollen schnellstmöglich wieder weg hier", sagt der Mann neben dem Lkw, und man kann ihn gut verstehen. Selbst nach ein paar Stunden ist das Bedürfnis, aus den Trümmern dieser Stadt wieder zu verschwinden, schier überwältigend.

Wie in Antakya haben sie auch in Gölbaşı, einer Kleinstadt in der Region Adıyaman, vergeblich auf Hilfe aus Ankara gewartet. Je nach Parteizugehörigkeit werden einige Städte besser bedient als andere, meint Bürgermeister İskender Yıldırım, der wie sein Kollege in Antakya der oppositionellen CHP angehört. In Gölbaşı ist das Rathaus komplett zerstört worden, auch die örtliche Bank und die Post sind verschwunden. Sie haben deshalb auf dem Marktplatz ein "Dienstleistungszentrum" aus Containern aufgebaut.

Der Bürgermeister von Gölbaşı: İskender Yıldırım. Foto: STANDARD/Gencosman

In einem arbeitet der Bürgermeister. Um ihn drängen sich Architekten und Ingenieure, die mit İskender Yıldırım diskutieren, wie sie die Wasserversorgung im Zentrum wieder in Gang bekommen können. Mehrere befreundete CHP-Stadtverwaltungen aus anderen Teilen der Türkei haben Hilfe in die CHP-Stadt Gölbaşı geschickt. Sie bringen Baumaterial und das Gerät, um die Wasser- und Stromversorgung notdürftig zu reparieren.

Schlechtes Krisenmanagement

Im Vorfeld der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die in etwas mehr als vier Wochen am 14. Mai stattfinden sollen, ist auch die Erdbebenhilfe politisiert worden. Die Regierung will vor allem in den Städten, die vor dem Beben zu ihren Hochburgen zählten, wieder Boden gutmachen, den sie durch ihr schlechtes Krisenmanagement verloren hatte. Das gelingt auch teilweise, meint Bürgermeister Yıldırım. Er ist deshalb unsicher, wie die Leute aus der Erdbebenregion im Mai abstimmen werden. "Viele Leute sind weggegangen, viele sind getötet worden. Wie viele genau, wissen wir immer noch nicht. Wie diejenigen abstimmen werden, die vor Ort geblieben sind, kann man nicht genau sagen, auch wenn ich glaube, dass die CHP hier gewinnen wird", meint er.



In Hatay, der Provinz rund um das zerstörte Antakya, sind sie sich hingegen sicher, dass die Opposition stark zulegen wird. In İskenderun rechnet uns ein Vertreter der kurdisch-linken HDP vor, dass von den elf Abgeordneten, die die Provinz ins Parlament schickt, die CHP mindestens fünf und die anderen Oppositionsparteien noch einmal vier gewinnen werden. Doch in Hatay hatte die Opposition auch schon bei den letzten Wahlen die Mehrheit. (Jürgen Gottschlich aus Iskenderun, Antakya und Gölbaşı, 14.4.2023)