In dieser Galerie: 2 Bilder Der Ukrainer Bohdan Viunnyk (rechts, gegen Paul Komposch im Derby gegen Sturm II) sticht mit seiner Dynamik sofort ins Auge. Foto: GEPA/Hans Oberlaender Bohdan Viunnyk kam über den FC Zürich zum GAK in die zweite Liga. Foto: AP/Andrew Milligan

Das mit dem ersten Eindruck ist ja bekanntlich so eine Sache. Dem Volksmund nach täuscht er oft. Wer Bohdan Viunnyk erstmals auf dem Fußballplatz sieht, will den Volksmund aus dem Stadion jagen. Schnell steht fest: Der kann was. Viunnyk ist gerade einmal 20 Jahre alt, gehört eigentlich Schachtar Donezk, spielt aber seit Winter leihweise in Österreichs zweiter Liga beim GAK. Am Freitag kommt es in Graz zum Spitzenspiel zwischen den Grazer Roten und St. Pölten (20.30 Uhr, live ORF Sport+). Die Niederösterreicher sind Tabellenführer, zwei Punkte vor dem GAK, der zuletzt fünf Spiele in Serie gewinnen konnte. Zwischen den beiden Teams liegt noch Blau-Weiß Linz, es ist ein hochspannender Dreikampf um den Aufstieg.

Bleiben wir beim Fußballer Viunnyk. Vorerst. Der junge Ukrainer ist Stürmer, ein Offensiver mit Leib und Seele. Schon bei seiner Einwechslung im ersten Spiel gegen Horn hatte man das Gefühl, dass jemand bei seinen Ballberührungen auf der Fernbedienung auf Vorspulen drückt. Bei allem Respekt vor Gegen- und auch Mitspielern sticht das Tempo der Nummer 99 sofort heraus, dazu kommt eine Zweikampfstärke, eine Laufbereitschaft, ein Zug zum Tor und ein Auge für die Teamkollegen. Das ganze Paket also: "Natürlich ist es mein Job, Tore zu schießen, aber ich bin auch ein Teamplayer. Das ist das Schwierige an der Rolle eines Stürmers: Goals machen, aber trotzdem nicht zu egoistisch sein", sagt Viunnyk dem STANDARD.

Eindrücke

Graz, Gründonnerstag, 12.30 Uhr: Im Trainingszentrum des GAK wuselt es, dutzende Kinder in Trainingsanzügen sind zum Ostercamp gekommen, während der Mittagspause gibt es Jause, es herrscht ein Gedränge am Buffet, bevor wieder gekickt wird. "Bohdan duscht noch, er kommt gleich", heißt es. Ein kleiner Bub schenkt sich viel zu viel in sein Wasserglas ein. Viunnyk wohnt im Trainingszentrum, wie auch einige seiner Teamkollegen. Früher war es ein Hotel, die Infrastruktur ist also gegeben.

Auf den ersten Blick sieht Viunnyk aus, wie viele Fußballer heute in seinem Alter aussehen. Das Haar ist blondiert, an den Seiten abgeschnitten, die Unterarme sind tätowiert. Er schlendert lässig durch den Gang. Der erste Eindruck verleitet zu einem Prädikat: ein Gockel. Aber wie der Volksmund weiß, täuscht der erste Eindruck oft. Vinnyuk lächelt viel, zeigt sich geduldig, aber bestimmt. Auch wenn man ihn auf seine Vergangenheit und seine Heimat anspricht. Denn dort herrscht Krieg: "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke", sagt der junge Mann, der schon so viele Eindrücke gesammelt hat, dass sie für ein paar Lebzeiten reichen.

Viunnyk wächst in Charkiw auf, er geht den Weg, den er als vorbestimmt sah: "Es gibt in der Ukraine eine Tradition: Kinder werden vor Gegenstände gesetzt – und je nachdem, wohin sie greifen, so sieht ihre Zukunft aus. Ich bin sofort zum Ball, es war klar: Ich werde Fußballer." Viunnyk schafft es in die Akademie von Dynamo Kiew, erhält später einen Vertrag beim Topklub Schachtar Donezk. Im Oktober 2020 bezwingen die Ukrainer Real Madrid in der Champions League auswärts 3:2, Viunnyk wird in den Schlussminuten eingewechselt. Eindrücke, die nicht viele sammeln.

Wenn der 20-Jährige über seine Heimat spricht, geht die Gänsehaut unweigerlich über. Man stößt an die Grenzen der Empathie. Vorstellen: ja, vielleicht. Nachvollziehen: eher nicht. Dass der ukrainische U21-Teamspieler während des Ausbruchs des Krieges nicht im Land ist, ist Zufall. Mittlerweile an Mariupol verliehen, ist Viunnyk gerade im Trainingslager in der Türkei. Er erinnert sich: "Wir haben alle auf unsere Handys gestarrt und konnten es nicht fassen." Rückflüge gab es keine mehr, der junge Mann schafft es aber in die Schweiz, wo er beim FC Zürich unterkommt. Die Eltern und die Familie holte er so schnell wie möglich nach. Seine Heimat Charkiw liegt mittlerweile in Trümmern.

Die Ziele

Weil Viunnyk Profisportler ist, wird er nicht in die Armee eingezogen. "Ich denke, ich kann auch so viel für mein Land tun", sagt er und lächelt. Beim GAK ist er jedenfalls angekommen: Ein Tor, ein Assist stehen auf der Habenseite. Ein Fast-Tor-des-Jahres, als er gegen die Admira per Fallrückzieher nur das Lattenkreuz traf, schafft es freilich nicht in die knallharte Statistik eines Stürmers.

"Es ist egal, ob ich treffe. Hauptsache, wir gewinnen die Meisterschaft am Ende." Es mangelt nicht an Identifikation mit dem Verein. Er hat sich schnell eingefunden, "We are GAK", postet er auf seinem Instagram-Kanal. Die Fans lieben ihren Stürmer aus der Ukraine. Und: "Ich will in drei Jahren Champions League spielen. Und bald in meine Heimat zurück." (Andreas Hagenauer, 14.4.2023)