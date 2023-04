Der Prozess am Wiener Landesgericht endete mit zwei Schuldsprüchen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Nachdem eine geistig behinderte 18-Jährige am 25. Oktober 2022 am Praterstern in Wien-Leopoldstadt missbraucht worden war, ergingen am Donnerstag am Wiener Landesgericht Urteile in diesem Fall. Ein zum Tatzeitpunkt 17-Jähriger erhielt rechtskräftig zwei Jahre Haft, davon acht Monate unbedingt. Ein 22-Jähriger erhielt zweieinhalb Jahre Haft. Er meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, dieses Urteil ist daher nicht rechtskräftig.



Die Anklage hatte den beiden Syrern zur Last gelegt, die Betroffene, die der Staatsanwältin zufolge aufgrund eines Gendefekts geistig eingeschränkt ist, in Missbrauchsabsicht auf eine Toilettenanlage gelockt zu haben, wo sie vom Jüngeren in einer Kabine missbraucht worden sein soll. Die Männer waren nicht geständig.

Strafunmündige sollen Schmiere gestanden haben

An dem Ganzen beteiligt waren auch noch zwei erst zwölf Jahre alte und daher strafunmündige Buben. Sie sollen laut Anklage Schmiere gestanden und der 18-Jährigen die Handtasche abgenommen haben, nachdem die junge Frau aus der WC-Kabine gebracht worden war. Da die zwei Kinder noch nicht 14 sind, können sie nicht strafrechtlich verfolgt werden. (APA, red, 13.4.2023)