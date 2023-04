Geht es nach Karl Christian Handl, haben künftig auch Veganer bei einer Brettljause mehr zu beißen. Er könne Fleisch nicht wegzaubern oder pflanzlich nachbauen, sinniert der Tiroler Speckfabrikant. Auch werde er nie aus der Produktion von Speck und Rohwurst aussteigen. Dafür sei sein 120 Jahre altes Unternehmen zu sehr in der Branche verwurzelt. Den Zug der pflanzenbasierten Ernährung verpassen will Handl Tyrol dennoch nicht. Also verarbeitet der Betrieb, der zu Österreichs größten Fleischherstellern zählt, neben Schweinen künftig auch Soja, Karotten und Sonnenblumenöl zu Würsteln.

Die zünftige Brettljause ließ Handl Tyrol wachsen. Doch viele Kunden wurden ernährungsbewusster. Foto: Getty

Der Lebensmittelhandel baut sein veganes Sortiment stetig variantenreich aus. Dieses spricht vor allem kaufkräftige Kunden an, was satte Margen verspricht. Auch die Werbeindustrie genießt den Aufbau neuer Marken.

Etablierte Anbieter und Start-ups überbieten sich darin, Soja, Erbsen und Getreide zu Laberln, Würsteln und Faschiertem zu formen – dabei nicht mitzumischen kann sich weder die Industrie noch der Handel leisten. Doch nicht alle Rezepturen halten, was sie versprechen. Internationale Fleischersatzriesen wie Beyond Meat stecken tief in der Verlustzone. Österreichische Hersteller wie Neuburger scheiterten im ersten Anlauf. Ob der zweite gelingt, wird sich erst weisen.

Hoffen auf neue Kunden

Handl will zwei Fehler nicht begehen: zum einen in einen "überbesetzten Markt" rund um vegane Burger, Nuggets und Schnitzel einsteigen; zum anderen sich aus dem Geschäft saftige Renditen erhoffen. Es sei ein Pilotprojekt, mit dem er Erfahrung sammeln wolle, stellt der Unternehmer klar. Ziel seien die Verjüngung der Marke und neue Wege in den Export.

Der Tiroler hat dafür fünf Millionen Euro in einen fünften Standort in Vomp investiert. 40 Mitarbeiter sollen dort jede Woche vorerst fünf Tonnen getrocknete fleischlose Snacks für Supermärkte, Heurige und Skihütten erzeugen. Haben viele Konsumenten mehr als einmal Appetit darauf, erlaubt das Werk eine Jahreskapazität von 1000 Tonnen. Zum Vergleich: An Fleisch erzeugt Handl Tyrol mit 675 Mitarbeitern jährlich 15.000 Tonnen.

Leicht sei es jedenfalls nicht gewesen, Personal aus anderen Standorten dafür zu gewinnen, gibt Handl offen zu. "Stellen Sie einmal jemanden in eine vegane Produktion, der mit Herz und Seele Fleischer ist."

Teurer als seine echten Würstel will er die sogenannten "Wurzerln" und "Tyrolinis" nicht verkaufen. Die dafür nötigen Rohstoffe seien günstiger als Fleisch, die Verarbeitung wiederum aufwendiger, erläutert Handl.

Schweine sind knapp

Agrarexperten sind sich sicher: Um Ernährungsgewohnheiten nachhaltig zu verändern, brauche es leistbare und einfach zubereitbare Ersatzprodukte zu Fleisch. Er verstehe nicht, warum Fleischloses in der Gastronomie in Relation derart kostspielig sei, ärgert sich der vegane Haubenkoch Siegfried Kröpfl, der Handl beratend zur Seite steht.

Was die Preise betrifft, spricht aus Sicht der Industrie derzeit einiges dafür, weniger Nutztiere, dafür mehr pflanzliche Proteine zu verarbeiten. Vor allem Schweine sind knapp und teuer wie nie zuvor, da Bauern angesichts höherer Auflagen und Kostenbelastung aus der Mast aussteigen. Allein in Deutschland wachsen um nahezu ein Viertel weniger Schweine heran als vor einem Jahr. Innerhalb zweier Monate explodierten ihre Preise um 40 bis 50 Prozent, rechnet Handl vor. "Wir brauchen dringend Preiserhöhungen vom Handel." Wer die Mehrkosten schlucke, werde spannend. "Wir können es nicht mehr."

"Tierwohl kostet Geld"

Dass Massentierhaltung ausstirbt, wie es der Gastronom Kröpfl prophezeit, glaubt der Speckkaiser nicht. Entscheidend seien für ihn vielmehr neue Haltungsformen. "Doch dabei muss die ganze Wertschöpfungskette mitziehen." Höheres Tierwohl koste Geld. "Werden sich Konsumenten das wirklich leisten?"

Die jüngsten von Tierschützern aufgedeckten Skandale in der Haltung und Schlachtung von Nutztieren sieht Handl als Einzelfälle, hinter denen vor allem persönliche Schicksale der Bauern stünden, bei denen die AMA jedoch "knallhart durchgreifen" müsse.

Haben ihre Kontrollen versagt? Angesichts ihrer tausenden Betriebsprüfungen nicht, ist Handl überzeugt und erinnert an Veterinäre, die ebenso zuständig seien. Hat das Siegel der AMA durch die Missstände an Glaubwürdigkeit verloren? "Es gibt derzeit nichts Besseres."

Bessere Kennzeichnung "machbar"

Politische Debatten um eine Herkunftskennzeichnung für Fleisch vom Handel bis zur Gastronomie hält Handl für unnötig. "Klar, sie ist für die Industrie eine Hürde und macht das Geschäft komplizierter. Aber sie ist machbar." Gleiches gelte für die Kennzeichnung der Tierhaltung. Handl kauft 45 Prozent der Schweine in Österreich, den Rest in Deutschland, wohin er auch das Gros seiner Produkte exportiert. Die Herkunft der Tiere werde klar ausgeschildert, betont der Unternehmer.

Was seine veganen Würstel mit jenen aus Fleisch verbindet? Beide haben eine Hülle aus Algen. "Und ein jedes muss einen Anfang, ein Ende und Zipfel haben. Sonst würden sie wie Katzenfutter aussehen." (Verena Kainrath, 13.4.2023)