Die Nachrichtendichte steigt praktisch stündlich. Was gegenwärtig speziell beschäftigt, ist die Abwesenheit der Herzogin von Sussex beim Krönungsgottesdienst am 6. Mai in Westminster Abbey. Sollten Sie davon noch nichts mitbekommen haben, leben Sie entweder auf dem Mond oder meiden aktiv jegliche Quellen des Gossips. Ersteres ist wenig wahrscheinlich, Zweites mit Verlaub wenig glaubwürdig, denn sonst hätten Sie sich kaum hierher verirrt. Wie auch immer, es ist so – aber das ist längst nicht alles.