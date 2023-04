Am Samstag läuft die Frist für die Meldung ab – unter Wahrung der Kündigungsansprüche. Zulagen für Kinderbetreuung, Dienstzeit und Lebensalter wurden in Aussicht gestellt

Bei der "Kleinen" gibt es ein Angebot an die gesamte Redaktion, unter Wahrung von Ansprüchen Dienstverhältnisse einvernehmlich aufzulösen. Foto: fid

Wien – Der Samstag, 15. April 2023, wird spannend für die "Kleine Zeitung" und ihr Management: Bis zu diesem Termin hat die Geschäftsführung der zweitgrößten Tageszeitung und größten Bundesländerzeitung all ihren Redakteurinnen und Redakteuren angeboten, einvernehmlich auszuscheiden – unter Wahrung von Kündigungsansprüchen und mit Aussicht auf Zulagen etwa für Sorgepflichten.

Angebot an alle

Vor rund zwei Wochen ging eine Mail an die gesamte Redaktion, die rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassen dürfte. Die Geschäftsführung der "Kleinen Zeitung" schrieb darin der Belegschaft, sie "verpflichtet" sich gegenüber allen Mitarbeitern, die nach dem Journalismuskollektivvertrag angestellt sind, zu einem besonderen Angebot: Wer bis 15. April 2023 den Wunsch nach einvernehmlicher Auflösung seines Dienstverhältnisses mit 30. April 2023 äußert, dem würden die regulären Kündigungsfristen und Abfertigungsansprüche gewährt, zudem werden in dem Brief nicht spezifizierte freiwillige Zahlungen nach Dienstzeit, Lebensalter und etwaigen Sorgepflichten für Kinder in Aussicht gestellt. Die Mail ist gezeichnet von den Geschäftsführern Thomas Spann und Hubert Patterer, zugleich Chefredakteur der "Kleinen".

Wie viele Redakteurinnen und Redakteure von diesem Angebot Gebrauch machen, lässt sich von außen nicht absehen. Laut mehreren Quellen in der Redaktion lässt sich auf Interesse in zweistelligen Größenordnungen schließen. Zusammengenommen und grob geschätzt könnte das Dimensionen jenseits der rund 20 Redakteurinnen und Redakteure erreichen, von denen sich der "Kurier" gerade trennen will.

Fristende am Samstag

Unklar ist bis zum Fristende am Samstag, wie viele das Angebot nun tatsächlich annehmen. Die schon über einige Monate laufende Spar- und Strategiediskussion im Unternehmen könnte die Motivation zum Abschied bei einigen erhöhen.

Im Mutterkonzern Styria übernimmt Herwig Langanger, seit Mitte vorigen Jahres im Vorstand, die Zuständigkeit für die "Kleine Zeitung". Langanger hat als Geschäftsführer schon "Die Presse" wirtschaftlich neu aufgestellt. (red, 14.4.2023)